15 Temmuz'da Şehitliklere Karanfil Bırakıldı
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15 Temmuz'da Şehitliklere Karanfil Bırakıldı

15 Temmuz'da Şehitliklere Karanfil Bırakıldı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri kapsamında Manisa'da Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaret edilerek, kabirlere karanfil bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri kapsamında Manisa'da Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaret edilerek, kabirlere karanfil bırakıldı. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü de katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, kapsamında tören düzenlendi. Garnizon Şehitliği'nde başlayan tören Polis Şehitliği ziyaretleri ile devam etti. Tören programına Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, askeri erkan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı. Manisa Garnizon Şehitliği'nde başlayan program, devamında Polis Şehitliği ziyareti ile devam etti. Garnizon Komutanlığı ve Polis Şehitliği ziyaretlerinde Vali Yaşar Karadeniz başta olmak üzere protokol üyeleri tarafından kabirlere karanfil bırakıldı. Edilen duaların ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda protokol üyelerinin katılımı ile karikatür sergisi açılışı yapıldı ve protokol üyeleri tarafından sergi gezildi. 251 şehit adına 251 adet fidan Bilim Sanat Merkezi bahçesinde düzenlenen törenle toprakla buluştu.

Hatuniye Camii'nde Mevlit Okutuldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri kapsamında öğle namazı sonrasında Hatuniye Camii'nde şehitler ve gaziler için mevlit okutuldu, vatandaşlara hayır yapıldı. Protokol üyelerinin katılımı ile Hatuniye Camii'nde şehitler adına okutulan mevliti şerifin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Serginin gezilmesinin ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 15 Temmuz Anı Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Lale Salonu'na geçen protokol üyeleri, 'Türkiye Geçilmez Konulu' panele katıldı.

Kaynak: Habermetre

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