15 Temmuz'da şehit edilen ikiz polisler, mezarları başında anıldı
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15 Temmuz'da şehit edilen ikiz polisler, mezarları başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un mezarları ailesi tarafından ziyaret edildi.

15 Temmuz'da şehit edilen ikiz polisler, mezarları başında anıldı
13.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:56

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un mezarları ailesi tarafından ziyaret edildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'na gelen baba Ali, ağabey Mustafa ve yakınları dua etti.

Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden geçici görevle gittikleri Ankara'da darbecilerin bombalı saldırısında şehit düşen ikizlerin babası Ali Oruç, mezar taşlarına sarılarak öptü.

Gözyaşlarına hakim olamayan baba Oruç, gazetecilere, acılarının devam ettiğini söyledi.

"Evlat acısı kolay değil, ciğerim yanıyor ama yapacak hiçbir şey yok. Ben oğullarımdan razıyım Allah da onlardan razı olsun." diyen baba Oruç, şunları kaydetti:

"Vatanımız için her zaman hazırız. Ben de diğer oğlum da göreve hazır. Vatanımız için seve seve canımızı vermeye hazırız. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Ben 4 yıldır oğullarımdan ayrıyım ama vatanım olmazsa yaşayamam."

Kaynak: AA

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