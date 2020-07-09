15 Temmuz'da Sanal Paralimpik Boccia Turnuvası Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Sanal Paralimpik Boccia Turnuvası'nın ikincisini düzenleyecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Sanal Paralimpik Boccia Turnuvası'nın ikincisini düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evlerinde sürdüren paralimpik boccia sporcuları, Uluslararası Boccia Spor Federasyonunun (BisFed) tavsiye ettiği "Boccia Battle" 3 boyutlu mobil uygulamasıyla düzenlenecek sanal turnuvada mücadele edecek.

Turnuvada müsabakalar, 10-15 Temmuz tarihlerinde BC1, BC2, BC3, BC4 ve BC5 kategorilerinde yapılacak.

Kaynak: AA