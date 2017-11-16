15 Temmuz'da Orhanlı Gişeleri'ndeki Olaylara İlişkin Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Tuzla Orhanlı Gişeleri ve Mehmetçik Vakfı'nda meydana gelen olaylarda 6 kişinin şehit edilmesi ve 42 kişinin yaralanmasına ilişkin 184'ü tutuklu 187 sanığın yargılandığı davada, duruşma savcısı tutuklu sanıklarının bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.



İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanık avukatları müvekkillerinin tahliyelerine ilişkin talepte bulundu.



Avukat beyanlarının ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, otopsi raporları, müştekilerin doktor raporları, telefon raporları, whatsapp yazışmaları ve sanıkların iletişim bilgilerine bakılarak tutuklu sanıkların iddianamede üzerilerine atılı eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti.



Tutuklu sanıkların savunmalarının tamamında terör tehdidiyle birlikten çıktıklarını ve okula gittiklerini söylediğini kaydeden savcı, söz konusu şablon savunmaların 15 Temmuz darbe girişimiyle örtüşmediğini ifade ederek, delillerin toplanmamış olması, sanıkların kaçma şüphesinin bulunması gibi gerekçelerle tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmayı yarına erteledi