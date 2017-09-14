15 Temmuz'da Mahmutbey Gişelerini Kapatmaya Teşebbüs Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili, 10'u tutuklu 36 askerin yargılanmasına devam ediliyor.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dördüncü duruşmaya, 10 tutuklu, 2 de tutuksuz sanık katıldı. Tutuksuz 4 sanığın da SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmaya, davanın müştekisi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Milli Savunma Bakanlığı ve Başbakanlığı da avukatlar temsil etti.



Duruşmada, savunma yapan iki tutuklu sanık, terör saldırısı üzerine kışladan çıkarak, Mahmutbey Gişelerini gittiklerini, darbe girişimine ilişkin bir eylemden haberdar olmadıklarını iddia ederek, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip, tahliyelerini talep etti.



Tutuklu sanıkların savunmasının ardından SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlanan sanıklar ifade vermeye başladı. İfade işlemi başladığı sırada SEGBİS sisteminde çıkan bir arıza nedeniyle duruşmaya ara verildi.



İddianameden



İddianamede, suç tarihinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında 2. Mekanize Piyade Tabur Komutan Vekili olan Binbaşı Enver Muratoğlu, üsteğmenler Zu¨beyir Bayır, Gökhan Şahan, Serhat Serdar Bank, astsubaylar Ali Yaşar Ekincioğlu, Deniz Yılmaz, Durmuş Çalkan, Mustafa Ozan Keserci ile uzman çavuşlar Durali Sazlık, Yunus Uysal ve Hu¨seyin Babur ile 25 er sanık olarak yer alıyor.



Sanık Durali Sazlık haricindeki 10 rütbeli askerin soruşturma kapsamında tutuklandığı kaydedilen iddianamede, sanıkların "anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya teşebbu¨s", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbu¨s" ve "Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨ku¨metini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbu¨s" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



İddianamede, "Darbenin planlayıcıları tarafından İstanbul'a giriş çıkışların kontrol altına alınmasına çok önem verilmiştir. Trafiğin kontrol altında tutulması hem şehir içindeki birliklerin hızlı intikali hem de emniyet birimlerinin ve darbe karşıtı grupların kontrol edilmesi ve engellenmesi için kritik önem arz etmektedir. Ayrıca İstanbul dışından gelecek askeri birliklerin hızlı intikali de ancak şehir giriş çıkışlarının kontrolu¨ ile sağlanabilecektir. Bunun bilinci ile Boğaz köpru¨leri gibi aynı amaçla İstanbul'un Batı girişi Mahmutbey gişeler girişi de işgal edilmek istenilmiştir." ifadeleri yer alıyor.



Sanıkların gişeleri kapatmaya teşebbüs ettikleri ve bu sırada meydana gelen olayların anlatıldığı iddianamede, tanıkların beyanına göre Binbaşı Enver Muratoğlu'nun polise teslim olduğu sırada "Evet, darbeden haberim vardı. Burayı kontrol altına almaya gelmiştik. Ben de cemaattenim." dediği kaydediliyor.