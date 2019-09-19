15 Temmuz'da İBB Lojistik Destek Binasını işgale giden darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci...
15 Temmuz'da İBB Lojistik Destek Binasını işgale giden darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddiasıyla yargılanan eski Lojistik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç'a, 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.
19.09.2019 16:33
15 Temmuz'da İBB Lojistik Destek Binasını işgale giden darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddiasıyla yargılanan eski Lojistik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç'a, 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Kaynak: AA