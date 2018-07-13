15 Temmuz'da helikopterlere ateş açan Bekir Mutlu 2 yıl sonra o anları anlattı

Mutlu: "O gün tam bir cehennemi yaşadık"

"Arkadaşlar yere yatarken ben hiç yere yatmadım caddeye çıkıp ateş ettim"

"Yıllardır bizim ülkemizde ekmek yiyenler, vatanımıza karşı bir saldırı yaptılar"

İSTANBUL - 15 Temmuz'da Kağıthane'de polis silahı ile helikopterlere ateş açan Bekir Mutlu, 2 yıl sonra o anları anlattı. Mutlu, "O gün tam bir cehennemi yaşadık. Gerçekten şehit olmayı istedik. Arkadaşlar yere yatarken ben hiç yere yatmadım caddeye çıkıp ateş ettim. Yıllardır bizim ülkemizde ekmek yiyenler, vatanımıza karşı bir saldırı yaptılar. İnsanın zoruna gidiyor" dedi.

15 Temmuz günü Kağıthane'de devriye ekipler amirliğinin çatısı F -16 uçaklarının alçak uçması nedeniyle çöktü. O sırada orada olan Bekir Mutlu da bir polisin silahını alarak helikopterlere ateş etmeye başladı. Kahramanca darbeci askere kaşı koyarak helikopterlere ateş açan Mutlu, 2'inci yıl dönümünde o anları anlattı. Mutlu, "O gün gerçekten şehit olmayı istedik. Arkadaşlar yere yatarken ben hiç yere yatmadım caddeye çıkıp ateş ettim. Vatanımıza karşı bir saldırı yaptılar. İnsanın zoruna gidiyor"dedi.

"Helikoptere karşı ateş ettim"

Bekir Mutlu, "Bir kafede oturuyorduk. O anda. telefon geldi darbe oluyor köprüleri kapatmış dediler. Bir arkadaşımı aradım ortalık karışmış nedir bu diye sordum. Abi darbe yapıyorlar acil karakolun önüne gelin dedi. O polis arkadaşları tebrik ediyorum. Ben orada da bizle canı pahasına savaşan polis arkadaşlar gördüm. O gün helikopterler ve F -16'lar üzerimizden uçarak bize ses bombası attılar. Herkes yerlere yattı. Buradan da giderken arkadaşlarıma hep size köprüye gidin biz silahlı gidiyoruz. Polis arkadaşlar çağırdı büyük sıkıntı diye. Binalar bir anda yerinden oynadı. Helikoptere ben o anda ateş ettim. Ses bombasını attılar biz hepimiz yere yattık. O anda biz hepimiz öldük dedik. Büyük bir ses çıktı binalar yerinden oynadı. Camlar yıkıldı. Karakolun üzeri çöktü. O anda ben helikoptere karşı ateş ettim. Ben ondan önce ben uzun menzilli silah kullanıyorum. Var mı karakolunuz da böyle bir silah indirelim aşağıya. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Devletimiz nerede biz orada devlet meselesi bu. O anda bir daha geldi. Bir daha ateş ettim. O anda polis arkadaşlarda ateş etti" şeklinde konuştu.

"O gün tam bir cehennemi yaşadık"

"O gün tam bir cehennemi yaşadık" diyen Mutlu,"Çok büyük bir sıkıntıydı. Bazen vatan hainleri de onlarda o gün devlet meselesi varken, bu vatandaşlarda para çekti, yemek aldı kendilerine. Biz sokakta 3 gün kaldık. O gün gerçekten şehit olmayı istedik. Arkadaşlar yere yatarken ben hiç yere yatmadım caddeye çıkıp ateş ettim. Vatanımıza karşı bir saldırı yaptılar. İnsanın zoruna gidiyor. Yıllardır bizim ülkemizde ekmek yiyenler, bu ülkenin yemeğini yiyenler, Cumhurbaşkanımızı yıkmaya çalışanlar bunlar hainler zaten. Bunlar yıllarca buradan ekmek yediler" dedi.