15 Temmuz'da hayat kurtaran müdahale ile gelen kardeşlik
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz'da hayat kurtaran müdahale ile gelen kardeşlik

ANKARA'da 15 Temmuz darbe girişimine direnirken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateşle yaralanan Dr. Mehmet Celal Almaz (34), o gece yaptığı ilk müdahaleyle hayatını kurtaran tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler ile adeta ağabey-kardeş oldu.

15 Temmuz'da hayat kurtaran müdahale ile gelen kardeşlik
14.07.2020 09:25 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:32
ANKARA'da 15 Temmuz darbe girişimine direnirken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateşle yaralanan Dr. Mehmet Celal Almaz (34), o gece yaptığı ilk müdahaleyle hayatını kurtaran tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler ile adeta ağabey-kardeş oldu. Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde bir araya gelen Almaz ve İkiler, yaşadıklarını anlattı. İkiler, "Ben şehit olamadım, şahit oldum bu olaylara ve bir kardeş kazandım" dedi.

Başkent'te özel bir hastanede çalışan Dr. Mehmet Celal Almaz, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde direndi. Dr. Almaz, burada helikopterden açılan ateş sonucu vurularak, 15 yerinden yaralandı. Kan kaybeden Almaz'a, o gece darbeye karşı duran tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler, üzerinden çıkardığı gömleğiyle tampon uygulayarak ilk müdahaleyi yaptı. Dr. Almaz, o müdahale ile hayatını kurtaran İkiler ile daha sonra ağabey-kardeş oldu. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve Ankara Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sorumlusu olarak Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatlarında Mehmetçik'e şifa dağıtmak için gönüllü olan Dr. Almaz, darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, İkiler ile birlikte yaşadıklarını anlattı. 

'EŞİMİ ARAYIP HELALLİK İSTEDİM'Dr. Almaz, elinde silah, sopa, taş bile olmayan insanlara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden ateş açıldığını ve helikopterin attığı top mermilerinden bir tanesinin ayağının dibine düştüğünü anlattı. Saldırıda nasıl yaralandığını videolardan izleyerek anlayabildiğini söyleyen Dr. Almaz, "Ben patlamanın etkisiyle düştüğümü sanmıştım; ama bomba direkt bana patlamış. Kalkamayınca yaralandığımı ve durumumun ciddi olduğunu anladım. O sırada bir pişmanlık yaşadım. Eşim yeni doğum yapmıştı, onunla helalleşmeden çıkmıştım. Çocuğumuzun 40'ı yeni çıkmıştı ve göbeğini de Külliyeye gömmüştük. Kızımın göbeğini gömdüğüm yerin 20 metre ötesinde can çekiştim. Eşimi arayıp helallik istedim" diye konuştu.'ALLAH BİR DAHA 15 TEMMUZLARI YAŞATMASIN'Dr. Almaz, yanında başı parçalanmış bir şehidi görünce silkelenip, kendine geldiğini söyleyerek, "Vücudumda 15'e yakın yaralanma vardı. Kan kaybına bağlı hayatımı kaybedebilirdim. Bunun için tampon yapmam gerekiyordu. Sonradan ağabey-kardeş olduğumuz Mehmet Tahir İkiler'den arabamı getirmesini rica ettim. Arabam yaklaşık 50 metre ötedeydi ve ortalık savaş alanı gibiydi. Kendisi geldi anahtarı aldı; ama arabayı çalıştıramadı. Çalıştıramayınca çok üzüldü. Gömleğini çıkarıp hemen bacağıma tampon yaptı. 5-10 dakika sonra bir halı yıkama fabrikası aracına insanları yüklediler. Beni de o araca yüklediler. Pensilvanya'nın maşaları bize bunları yaşattı. Kıyamete kadar iki elim yakalarında olacak.15 Temmuz'dan sonra kamuya, devletime hizmet etmeyi tercih ettim. Kamuya döndükten sonra da Ankara UMKE sorumluluğunu yöneticilerimiz bize tevdi ettiler. Zeytin Dalı Operasyonuna gönüllü olarak katıldım ve Ankara'da 'yılın doktoru' unvanı verildi. Barış Pınarı Operasyonu'na gönüllü olarak katıldım. Devletimin bayrağını dalgalandıracağım yurtiçi ve yurtdışı bütün operasyonlara gönüllü olarak katıldım. Askerlerimize elimizden geldiğince can siperane müdahale ettik. Yeri geldiğinde bütün operasyonlarda görev almaya hazırız" ifadelerini kullandı. 'BİR KARDEŞ KAZANDIM'

Mehmet Tahir İkiler ise aradan geçen 4 yılın ardından sık sık bir araya geldiği Dr. Almaz ile o gece yaşadıklarını anlatırken duygu dolu anlar yaşadı. Darbe kalkışmasını öğrendikleri an eşiyle birlikte sokağa çıktığını söyleyen İkiler, tankların ve zırhlı araçların Külliye'ye doğru gittiğini görünce oraya gittiklerini kaydetti. İkiler, "Yaşlılar tankların önüne geçti. Sonra bir komutan emir vererek, kalabalığı uzaklaştırmak için önce havaya, sonra bize ateş etti. Daha sonra helikopterden ateş açıldı. Her yerde 'yardım edin' çığlıkları vardı. O sırada yerde yaralı yatan Mehmet ile karşılaştım. Mehmet doktor olduğunu söyledi. Durumu da çok kötüydü bana bacağını gösterip 'ağabey burayı sarmalıyız' dedi. Aklıma gömleğim geldi, hemen üzerimden çıkartıp birkaç düğüm attım. Sonra beyaz bir minibüs geldi, meğerse halı yıkama arabasıymış. Halı yıkama arabasına Mehmet'i ve yaralıları üst üste koyduk hastaneye götürdük. Onların hayatta kalmasını sağladık. Ben şehit olamadım, şahit oldum bu olaylara ve bir kardeş kazandım. Aramızda kuvvetli bir bağ var. Mehmet beni tesadüfen bir televizyon haberinde görmüş sonra bana bir gömlek hediye etti. O gömleği ömür boyu saklayacağım. Yaşananlar acı, Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın" diye konuştu.


- Ankara

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu Magazin
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti Güncel
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 3. Sayfa
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti 3. Sayfa
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 3. Sayfa
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu Magazin
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Erdoğan, 'Ayasofya açıldı, erken seçim var' tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
427 mülki idare amirinin görev yeri değişti
427 mülki idare amirinin görev yeri değişti
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Son dakika: Bursa'da otoyolda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Son dakika: Bursa'da otoyolda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Süleyman Soylu Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cem Davran Kemal Sunal İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çocuk
Şu an buradasınız: 15 Temmuz'da hayat kurtaran müdahale ile gelen kardeşlik - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 09:49:21. #1.14#
title