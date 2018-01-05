15 Temmuz'da Fsm Köprüsü'nün Kapatılması Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin davada, 15 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verildi.



İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki salonda yapılan duruşmaya, 15 tutuklu sanık ile tarafların avukatları katıldı.



Müştekilerin ifadelerinin ardından sanıkların ve avukatların taleplerini alan mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.



Heyet, ara kararında tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davaya katılma talebini kabul eden heyet, bir sonraki duruşmanın 29, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat'ta Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılmasını kararlaştırdı.