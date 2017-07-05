15 Temmuz'da Fsm'deki Olaylara İlişkin İddianame Tamamlandı

15 Temmuz Darbe Girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği 49 kişinin ise yaralandığı olaylara ilişkin 15'i tutuklu 61 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca 15 Temmuz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.



Başsavcılıkça onaylanan 574 sayfalık iddianamede, köprüdeki olaylarda Hasan Kaya, İsmail Kefal ve Şükrü Bayrakçı adlı vatandaşların hayatını kaybettiği, 31'i ağır 49 kişinin yaralandığı belirtilerek, 61 şüphelinin eylemlerine değinildi.



İddianamede tutuklu şüpheli Yarbay Adnan Uygun'un, "Anayasayı ihlal", "TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenirken, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 ile 15, "40 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 690 yıl ile bin 60 yıla ve "silahla kasten yaralama" suçundan da 6 ile 18 yıl olmak üzere toplam 703 yıl ile bin 93 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.



Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve ve uzman çavuşlar Ebubekir Yücel, Ferhat Kaymakcı ve Murat Berkmen uzman çavuş Seyit Ahmet Gündüz'ün 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, iddianamede yer alan diğer şüphelilerin de değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi. - İSTANBUL