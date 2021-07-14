15 Temmuz'da Denizli yine meydanlarda olacak
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15 Temmuz'da Denizli yine meydanlarda olacak

15 Temmuz'da Denizli yine meydanlarda olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel anma etkinlikleri hazırladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel anma etkinlikleri hazırladı. Başkan Osman Zolan, o karanlık geceyi unutmamak ve unutturmamak için tüm hemşehrilerini 15 Temmuz saat 20.00'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na davet etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı etkinliklerle anılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı özel program 15 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 20.00'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından Türk Tasavvuf Musikisi Konseri düzenlenecek. Kahramanlık türkülerinin seslendirileceği programda hain darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterileri de dev ekrandan yayımlanacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın da sahne alacağı etkinlikte saat 22.40'da saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunacak. Program kapsamında 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi saatler 00.13'ü gösterdiğinde tüm camilerden salalar okunacak.

Büyükşehir'den 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi darbe girişimi gecesi çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergiyi de Denizlililer ile buluşturacak. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda gündüz saatlerinde düzenlenecek serginin yanında 15 Temmuz için özel hazırlanan anı defterine vatandaşlar duygu ve düşüncelerini aktarabilecek.

"Unutmamak ve unutturmamak için"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin vatanın bağımsızlığı söz konusu olduğunda neler yapabileceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini söyledi. Karanlık gecenin yıldönümünü anmak için tüm hemşehrilerini 15 Temmuz'da saat 20.00'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na beklediğini kaydeden Başkan Osman Zolan, tüm hemşehrilerini o karanlık geceyi unutmamak ve unutturmamak için meydanlara davet etti. - DENİZLİ

15 Temmuz'da Denizli yine meydanlarda olacak
15 Temmuz'da Denizli yine meydanlarda olacak
15 Temmuz'da Denizli yine meydanlarda olacak
15 Temmuz'da Denizli yine meydanlarda olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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