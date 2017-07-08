15 Temmuz'da Demokrasi Nöbeti Tutulacak

15 Temmuz'da gerçekleşen hain darbe girişiminde şehit olan 249 vatandaşın ruhunu şad etmek amacıyla Akhisar ilçesi Milli Egemenlik Meydanı'nda, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği düzenleneceği bildirildi.



Akhisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği için 15 Temmuz 2017 Cumartesi akşamı saat 21.30'da Milli Egemenlik Meydanı'nda toplanılacağı kaydedildi.



Öte yandan 14 Temmuz Cuma günü, Cuma namazı öncesi Yeni Gülruh Cami'de şehitler için kuran ziyafeti verileceği aktarıldı.