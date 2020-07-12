15 Temmuz'da darbedilen müezzin o gece yaşadıklarını unutamıyor
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15 Temmuz'da darbedilen müezzin o gece yaşadıklarını unutamıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşadıklarını aklından çıkaramıyor.

15 Temmuz'da darbedilen müezzin o gece yaşadıklarını unutamıyor
12.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:42

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşadıklarını aklından çıkaramıyor.

Darbe girişimi gecesi İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Kutlu Yalvaç Camisinde sela okuduğu için darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, emekli olduktan sonra memleketi Manisa'ya yerleşti.

Kuzgun, AA muhabirine, her yıl temmuz ayı geldiğinde 15 Temmuz gecesini adeta yeniden yaşadığını, aynı milli ve manevi hislere büründüğünü ve yeniden sela okumak istediğini anlattı.

Darbe girişimi gecesi ölümden döndüğünü, yumruklandığını, sırtına kaldırım taşıyla vurulduğunu anımsatan Kuzgun, yargı önünde hesaplaştığı kişilerin gereken cezayı aldığını ancak Allah katında da bu kişilere hakkını helal etmediğini söyledi.

O geceyi düşündüğünde her şeyi yeniden yaşar gibi olduğunu dile getiren Kuzgun, "O gece saat 01.40'da selalarımızı ve ezanlarımızı okuyarak darbenin önlenmesi için milletimizi uyardık. Selayı okuduktan sonra ben dışarıya çıktım. Caminin önünde iki kadın, bir erkeğin beklediğini gördüm." dedi.

Daha sonra bu 3 kişiden erkek olanın saldırısına uğradığını anlatan Kuzgun, "Karın boşluğuma yumruk attı, nefessiz kaldım. Bu sırada kız kardeşi de kaldırım taşı ile sırtıma vurmaya başladı. Ben o anda kendimden geçtim, çok ağır darbe yedim. Camimizin camlarını kırdılar, Allah'ın evine, Allah'ın mescidine ayakkabılarıyla girdiler." diye konuştu.

Kuzgun, kendisini darbedenlerden birisinin Almanya vatandaşı olduğunu ve olayın ardından buraya kaçtığını belirterek, "Darbecilere destek veren kişiler, 3-4 ay cezaevinde yattılar. Ben bu vatan hainlerine hakkımı helal etmiyorum. Bir tek Mehmet Kuzgun olarak bana değil, tüm Türkiye'ye darbe yapıldı. Allah'ın mescidlerine darbe yapıldı." dedi.

Allah'tan bu ülkenin vatandaşlarına 15 Temmuz gibi bir geceyi bir kez daha yaşatmamasını dilediğini ifade eden Kuzgun, "15 Temmuz'da hainler amacına ulaşsaydı bugün Ayasofya, cami olarak açılmayacak, Kur'an-ı Kerimler, ezanlar okunmayacaktı. Onlar ne kadar vatan hainliği yapsa da biz bu ezanları, selaları, bayrağımızı, sancağımızı kesinlikle indirmeyeceğiz." sözlerine yer verdi.

"O geceyi öğrencilerle paylaşmak istiyorum"

Kuzgun, kendisine gerekli imkanın tanınması halinde darbe gecesinde yaşadıklarını okullarda ve Kur'an kurslarında öğrencilerle paylaşmak istediğini belirterek, "Kendi içimizden çıkanlar kendi silahımızla halkımızı vurdular. O gecede tankların önünde şehit ve gazi olanlar oldu. İnşallah biz de gelecek nesillerimize 15 Temmuz'u anlatacağız. İnşallah onları iyi bir şekilde yetiştiririz. Camilerimizde Kur'an kurslarımızda onlara iman aşılarız, Allah korkusunu, anne baba sevgisini aşılarız. Bu vatanımıza, milletimize, bayrağımıza sahip çıkmaları için elimizde gelen gayreti gösterecek, 15 Temmuz'u anlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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