15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını indiren kule görevlileri konuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını indiren kule görevlileri konuştu

15 TEMMUZ gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını Atatürk Havalimanı'na güvenli bir şekilde indiren hava trafik kontrolörü Enver Yavuz ve Atatürk Havalimanı yaklaşma kontrol memuru Özer Özerman o gece yaşananları anlattı.

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını indiren kule görevlileri konuştu
15.07.2020 15:18 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:18
15 TEMMUZ gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını Atatürk Havalimanı'na güvenli bir şekilde indiren hava trafik kontrolörü Enver Yavuz ve Atatürk Havalimanı yaklaşma kontrol memuru Özer Özerman o gece yaşananları anlattı.

"PİLOT FREKANSINDA GEÇTİK"

Atatürk Havalimanı yaklaşma kontrol memuru Özer Özerman Erdoğan'ın pilotu ile, pilot frekansına geçerek uçağın güvenli bir şekilde indirilmesini sağladı. Özerman, "Ben o gece Ankara'daki yaklaşma kontrolörü ile telefonda konuştum. Cumhurbaşkanımızın uçağının Dalaman'dan İstanbul'a gelmek istediğini söylediler. Kendisi zaten o sırada Çanakkale üzerinde bekliyordu. Sabiha Gökçen'e mi Atatürk Havalimanı'na geleceği tam belli değildi. Direkt uçağın pilotuna anlatmamı istediler. Pilot frekansına geçerek Atatürk Havalimanı'nda hem asker, hem sivil, hem özel harekat hepsinin burada olduğunu söyledim. Pilot Atatürk Havalimanı'na yaklaşma talimatı almak istediğini söyledi. Bu görüşmeler tabii ki rutini dışına çıkarak gerçekleşti" dedi. 

"O ANDA ATATÜRK HAVALİMANI ÜZERİNDE F16 UÇAKLARININ GEÇTİĞİNİ FARK ETTİM"

O esnada hava trafiği hakkında bilgiler de veren Özerman, "Ben o anda Atatürk Havalimanı üzerinde F16 uçaklarının geçtiğini fark ettim. Sadece o anda 4-5 uçak vardı. Başka illerde de uçan uçaklar vardı. Dalış, tırmanış yaptıklarını, hangi rotaya hangi uçakların gittiğini söyledim. Direkt yaklaşmayı uygun görmedik. Havada dolandırarak getirmeye çalıştık. Çünkü diğer uçakların durumunu da bilmiyorduk. Bir boşluk bulduğumuz zamanda inişimizi yaptık" dedi.

Darbeci askerlerin kule ile irtibata geçmediğini olayların büyümesinin ardından kimseye güvenemediklerini belirten Özerman, "Biz havadaki tüm uçakları biliriz. O gece herhangi bir koordinasyon, iletişime geçme durumu yoktu. Uçak tanımı bile yapılmamıştı. Sivil uçaklar da dahil hepsi tehlike altındaydı. Koordinasyon çok önemliydi ama o anda hiçbir şekilde askeriyeye de güvenemiyorduk. Kimin düşman kimin dost olduğunu bilemiyorduk" diye konuştu.Hava trafik kontrolörü Enver Yavuz, en önemli ayrıntının Erdoğan'ın uçağının adının yolcu uçağı gibi gösterilmesi olduğun ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı uçuşları genelde özel çağrı adıyla yapılır. Fakat Dalaman'dan kalkarken dahiyane bir fikirle yolcu uçağı adı verilmiş. Yolcu uçağı adı verildiği için havada bulunan bütün sorunlar bertaraf edilmiş oldu" dedi.

"POLİSLER SAAT 02.10'DA KULEYİ TAMAMEN KONTROL ALTINA ALDILAR"

Hava trafik kontrolörü Enver Yavuz ise albayların kuleyi bastıklarını ve uçuşları iptal etmeye çalıştıklarını söyledi. Yavuz, "Albaylar geldiğinde bize göreviniz sona erdi dedi.  İç hat kalkışlarını durdurun dedi. Albay havacı olmadığı için bilmiyordu biz pist başındaki bütün uçaklarımı kaldırmıştık. 15 dakika sonra bir binbaşı geldi dış hat uçuşlarını iptal edin dedi. Birbirleriyle de çelişiyorlardı. Saat 1 civarında o olaylarla eş zamanlı olarak Özel Harekat Polisleri kulenin alt katında toplanmaya başladı. Askerler de silahlarını alıp alt kata indi. Özel Harekat Polisleri, askerleri silah bırakmaya ikna etmeye çalıştı. Askerler onlara 3 el ateş etti. Daha sonra askerlerden birisi teslim oldu. Onun teslim olması askerlerin çözülmeye başladığını gösteriyordu. Polisler daha sonra 02.10'da kuleyi tamamen kontrol altına almışlardı. Halk sebebiyle askerleri 4'e kadar kulede tuttular. Askerlere sivil kıyafet giydirerek dışarı çıkardı" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı 3. Sayfa
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti Spor
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı Politika
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi Dünya
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı Spor
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı Magazin
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Hulusi Akar Fatih Sultan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Ezgi Mola Ece Erken Ebru Gündeş
Spor Falcao Fatih Terim Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını indiren kule görevlileri konuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 15:22:57. #1.14#
title