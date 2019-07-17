15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nın işgal girişimi esnasında, "son merminize kadar halka sıkın"...
15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nın işgal girişimi esnasında, "son merminize kadar halka sıkın" emri veren eski Başçavuş Aslan Özkan'a, şehit Mahir Ayabak'ı öldürmeye azmettirme suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nın işgal girişimi esnasında, "son merminize kadar halka sıkın" emri veren eski Başçavuş Aslan Özkan'a, şehit Mahir Ayabak'ı öldürmeye azmettirme suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri