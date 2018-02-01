15 Temmuz'da Albay Ertürk'ün Şehit Edilmesine İlişkin Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin davaya, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

Bakırköy Adliyesi'nde oluşturulan salonda, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada, 37 tutuklu ve 13 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tutuklu sanık Alaaddin Baydar, astsubay öğrencisi olduğunu, staj eğitimi için 10 Temmuz'da kışlaya katıldığını savundu.

Baydar, 15 Temmuz günü, gecenin herhangi bir saatinde tatbikat yaptırılacağı için Binbaşı Ahmet Baykal tarafından 6 gruba ayrıldıklarını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Nizamiyeye bombalı araçla terör saldırısı yapılacağı ihbarı alındığını söylenerek, alarm verildi. Polise desteğe gidildiği söylenerek bazı araçlar nizamiyeden çıktı. Dışarıdan nizamiyeye siviller geldi, üniforma giydiler, silahlarımızı onlara verdik. Bunun üzerine koğuşa gittim. Bir rütbeli gelip silah ve teçhizat dağıttı. Araçlara bindik, yolda birkaç defa trafik tıkandığı için durduk. Aracın önünde oturan rütbelilerin navigasyondan A Haber'i aradıklarını duydum. Yol kapandığı için araçlardan indik. Rütbeliler ilerledi. Ben aracın yanında kaldım. Darbe teşebbüsü olduğunu orada vatandaşlardan duyduk. Silah sesleri geldi. Daha sonra rütbeli yolun karşısına geçmemizi, bir aracın bizi kışlaya götüreceğini söyledi. Bir süre bekledikten sonra yolcu otobüsü durdu, bindik ve kışlaya döndük. Terör olayı olduğu, yardıma gideceğimiz söylenerek olayların içine çekildik."

Mahkeme başkanı sanık Baydar'a "Silah seslerinin geldiği yönde sizden kimler vardı?" sorusuna Baydar'ın cevap verememesi ve hakimin soruyu birkaç kere tekrarlaması üzerine avukat, cevap vermeye zorlandığı gerekçesiyle müdahale etti. Bunun üzerine mahkeme başkanı "Avukat bey size sormadım, size sorduğumda cevap verirsiniz." dedi.

Tutuklu sanık Emre Güder, benzer ifadeler vererek, "A Haber'e gidileceğini öğrendiğim zaman, 'teröristlerin A Haber'i ele geçirdiğini, müdahaleye gittiğimizi' düşündüm." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.

İddianameden

İddianamede, aralarında subayların da bulunduğu tamamı rütbeli 55'i tutuklu, 4'ü firari 132 sanık yer alırken, haklarında "darbeye teşebbüs" suçundan daha önce dava açılan 14 sanık hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından bu dosya üzerinden soruşturma yapıldığı belirtiliyor.

İddianamede, görev yapan ve kalkışmaya destek için bölgeye giden 55'i tutuklu, 4'ü firari 118 rütbeli sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Tu¨rkiye Cumhuriyeti hu¨ku¨metini ortadan kaldırmaya veya go¨revini yapmasını engellemeye tes¸ebbu¨s", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya go¨revini yapmasını engellemeye tes¸ebbu¨s" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Darbe giris¸iminin kars¸ısında durmak ve kıs¸la gu¨venligˆini sagˆlamak amacıyla hareket eden Albay Sait Ertürk ve mu¨s¸teki Albay Davut Ala'nın, emniyet gu¨c¸leri ile koordine sagˆlanarak, kıs¸ladaki darbeci askerleri teslim almak ic¸in zırhlı arac¸ların korumasında Topkule Kıs¸lası'na girdikleri anlatılan iddianamede, kıs¸ladaki darbeci askerlerin, "Teslim olun" c¸agˆrıları ve emniyet gu¨c¸lerinin u¨zerine yogˆun s¸ekilde ates¸ etmeye bas¸laması üzerine c¸ıkan c¸atıs¸mada polis memuru Serdar Gökbayrak ve Albay Sait Ertürk'ün vurularak şehit olduğu, polis memurları Ferdi Akyün, Veysel Akdağ, Muslahattin Murat Birlik, Kemal Cavit Alpdemir ve Yas¸ar Demiral'ın ise yaralandığı anlatılıyor.

Topkule Kışlası'ndan darbecilere destek olmak için hareket eden ve I·stanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Vatan Yerles¸kesi'nin ic¸erisine inmeye çalışan helikoptere, emniyet güçlerince ateş açıldığı belirtilen iddianamede, inmek ic¸in uygun bir alan arayan helikopterden, alc¸alma esnasında kalabalıgˆın u¨zerine ates¸ edildiği ve ac¸ılan ates¸ sonucu darbe giris¸imini engellemeye c¸alıs¸an Mehmet Güder'in şehit olduğu kaydediliyor.

66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlıgˆı'ndan A Haber televizyon kanalının is¸gali ic¸in hareket eden sanıkların önünün, TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Ko¨pru¨su¨ istikametinde Gaziosmanpas¸a tır garajı mevkisine geldiklerinde, polisler ve vatandas¸lar tarafından kesildiği belirtilen iddianamede, sanıkların polislerle ve vatandas¸larla yolun ac¸ılması hususunda girdikleri tartışma sırasında sanıklarca ates¸ edilmesi u¨zerine, olay yerinde bulunan ve darbe giris¸imini engellemek amacıyla sokagˆa c¸ıkan Servet Asmaz'ın yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğu aktarılıyor.

İddianamede, 4 kişinin şehit edilmesi ile polis ve vatandaşların yaralanmasına ilişkin 36 sanık hakkında, "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da müebbet hapis cezası istenirken, 23 sanığın "kamu malına zarar vermek" suçundan hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Avrupa Yakası'na ilişkin toplantı

I·stanbul Avrupa Yakası'nda yer alan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlıgˆı'nda darbe teşebbüsünü planlayan grup tarafından toplantı yapıldığı belirtilen iddianamede, darbecilerin tugayı, kalkışma sırasında Avrupa Yakası'ndaki hedeflerin is¸gal edilmesinde en kilit rolu¨ oynayacak s¸ekilde konumlandırdıkları bildiriliyor.

İddianamede, darbe tes¸ebbu¨su¨nden gu¨nler o¨nce tugayda yapılacak faaliyetle alakalı c¸alıs¸malara başlanıldığı, elde edilen verilere go¨re, en gec¸ 14 Temmuz'da tugaydaki u¨st ru¨tbeli subayların toplandığı kaydediliyor.

Darbe tes¸ebbu¨su¨ sırasında tugay ic¸erisinde emir komuta zincirinin du¨zgu¨n c¸alıs¸ması ic¸in bazı go¨revlendirmelerde degˆis¸ikligˆe gidildigˆinin tespit edildiği anlatılan iddianamede, buna go¨re 15 Temmuz 2016'da Tugay No¨betc¸i Amirligˆi nöbetinin U¨stegˆmen Alper Karacaoğlu'ndan alınarak, Harekat ve Egˆitim S¸ube Mu¨du¨ru¨ Binbas¸ı Ahmet Baykal'a verildiği, bu go¨revlendirmenin Tugay Kurmay Bas¸kanı Yarbay Osman Akkaya tarafından yapıldığı ifade ediliyor.

"Darbeciler, tankları 30 Ağustos için yürütmüş"

İddianamede, İstanbul'daki ana darbe davasının sanığı dönemin Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit ve Tugay Komutan Yardımcısı Yusuf Sarı'nın koordinesinde verilen söz konusu emirlerin akabinde, normalde Kara Kuvvetleri Komutanlıgˆı'na tayini c¸ıkan, bu nedenle 13 Temmuz 2016'da go¨revini sanık Yarbay Fatih Sönmez'e devreden Tank Tabur Komutanı Serbu¨lent Eken'in, Tugay Komutanı Yiğit ile Yusuf Sarı tarafından darbe giris¸imi kapsamında kendisine verilen go¨revleri yerine getirmek ic¸in kıs¸lada eski go¨revinde bırakıldığı anlatılıyor.

Sanık Kurmay Yarbay Fatih Sönmez'in Tank Tabur Komutanı olarak atandıgˆı halde Lojistik Destek Komutanlıgˆı'na görevlendirildiği, Serbu¨lent Eken'in 14 Temmuz'da bu kapsamda Yusuf Sarı, Kadir Yıldız ve Ahmet Baykal ile koordineli olarak arac¸ ve personel degˆis¸imi konusunda faaliyet yürüttükleri belirtilen iddianamede, bu kapsamda hangi tankların hangi personel ile darbe giris¸imine katılacagˆının isim isim belirlendiği, sanıklar Eken, Yıldız ve Enver Muratoğlu'nun arac¸ların bakımını yaptırdığı, yakıt ikmallerini tamamlattığı ve mu¨himmatları hazırlattırdığı ifade ediliyor.

Tank Tabur Komutanı Serbu¨lent Eken'in tanklara üçer tank mermisi dağıttırdığı, ayrıca tank taburuna 12 bin MG-3 mu¨himmatı ve 19 bin 200 Hk-33 mu¨himmatı getirilmesini sağladığı, aynı s¸ekilde Piyade Tabur Komutanı Kadir Yıldız'ın personelinin itirazlarına ragˆmen, Zırhlı Personel Tas¸ıyıcı arac¸lara kule silahlarını yüklettiği belirtilen iddianamede, verilen emirler dogˆrultusunda hazırlanan tankların 30 Agˆustos to¨renlerine yaklas¸ık 1,5 ay olmasına ragˆmen kıs¸la ic¸erisinde hazırlık amacı ile yürütüldüğüne dikkati çekiliyor.