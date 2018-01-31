15 Temmuz'da Albay Ertürk'ün Şehit Edilmesine İlişkin Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin davaya, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

Bakırköy Adliyesi'nde oluşturulan salonda, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada, 56 tutuklu ve 26 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tutuklu sanık Veli Yıldırım, astsubay öğrencisi olduğunu, staj eğitimi için 10 Temmuz'da kışlaya katıldığını anlattı.

Yıldırım, 15 temmuz günü, sabah içtimasından sonra staj için görevli oldukları alanlara dağıldıklarını belirterek, Üsteğmen Burak Uluçınar tarafından tekrar içtima alanına toplandıklarını ve atış eğitimi yapılacağı için kendilerine teçhizat verildiğini söyledi.

Üsteğmen Burak Uluçınar'ın terör istihbaratına dair mesajı okuduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Binbaşı Ahmet Baykal, gece herhangi bir saatte tatbikat yapılacağını söyledi. Silahları depoya bırakacağımız sırada Burak Üsteğmen, terör eylemi olduğunu alarm durumuna geçildiğini söyledi. İçtima alanına toplandık, bize mermi dağıtıldı. Binbaşı Ahmet Baykal'ın emriyle birkaç arkadaşımla helikopter pistine gittik. Burada rütbelilerden biri telefonlarımızı kapattırdı, yaşımızı ve mezuniyetimizi sordu. Terör saldırısı olduğunu, asker ve polisin iki ateş arasında kaldığını, destek için gittiğimizi söylediler. Helikoptere bindik. Helikopter çok kalabalıktı. Havalandıktan bir süre sonra neresi olduğunu bilmiyorum, inmeye çalıştık. Yerden helikoptere ateş açıldı. Helikopterden bir rütbeli de camdan yere ateş açtı. Bir süre sonra tekrar yükseldik ve bir okulun bahçesine indik, buradan minibüsle kışlaya döndük. Kışla girişinde vatandaşlar vardı. Minibüs durduruldu, bir rütbeli havaya ateş açtı, vatandaş açıldı ve nizamiyeye girdik. Nizamiyede beklerken vatandaşlarla görüşmeye giden arkadaşlardan darbe teşebbüsünü öğrendik."

Yıldırım, Albay Sait Ertürk'ün kendilerini de yanına alarak vatandaşları yatıştırmaya gittiğini, daha sonra nizamiyeye geldiklerinde Albay Ertürk'ün kendilerine "Korkmayın aslanlarım, sizin suçsuz olduğunuzu biliyorum. Ortalık yatışınca sizi aklamak için elimden geleni yapacağım, kahramanlığınızı anlatacağım." dediğini belirtti.

Albay Sait Ertürk'ün emriyle top sahasındaki helikopterin kalkmasını engellemek için mevzi aldıklarını anlatan Yıldırım, "Bir süre sonra Sait Albay ve polis memuru Serdar Gökbayrak'ın şehit olduğu haberini aldık. Yanımızda polisler vardı. Sürünerek bir binanın arkasına geçtik. Burak Üsteğmen geldi, silahının polis memuru Veysel'de olduğunu, getirmemi emretti. Çatışma devam ediyordu. Bir süre süründüm, daha sonra koşarak nizamiyeye gittim. Polis memuru Veysel'i buldum, durumu anlattım. Çatışma devam ederken benim tekrar alana dönmemin güvenli olmadığını nizamiyede beklememi söyledi. Arkadaşımı aradım, durumlarının iyi olduğunu öğrendim. Rütbeli polise durumu anlattım. Arkadaşlarımla görüştüler. Sabah polis tarafından Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne götürüldük." diye konuştu.

Astsubay öğrencilerinden Yüksel Kılıç da benzer ifadeler vererek, "Şehit kahraman albayımızın son sözlerinin yerine getirilmesini istiyorum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.

İddianameden

İddianamede, aralarında subayların da bulunduğu tamamı rütbeli 55'i tutuklu, 4'ü firari 132 sanık yer alırken, haklarında "darbeye teşebbüs" suçundan daha önce dava açılan 14 sanık hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından bu dosya üzerinden soruşturma yapıldığı belirtiliyor.

İddianamede, görev yapan ve kalkışmaya destek için bölgeye giden 55'i tutuklu, 4'ü firari 118 rütbeli sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Tu¨rkiye Cumhuriyeti hu¨ku¨metini ortadan kaldırmaya veya go¨revini yapmasını engellemeye tes¸ebbu¨s", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya go¨revini yapmasını engellemeye tes¸ebbu¨s" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Darbe giris¸iminin kars¸ısında durmak ve kıs¸la gu¨venligˆini sagˆlamak amacıyla hareket eden Albay Sait Ertürk ve mu¨s¸teki Albay Davut Ala'nın, emniyet gu¨c¸leri ile koordine sagˆlanarak, kıs¸ladaki darbeci askerleri teslim almak ic¸in zırhlı arac¸ların korumasında Topkule Kıs¸lası'na girdikleri anlatılan iddianamede, kıs¸ladaki darbeci askerlerin, "Teslim olun" c¸agˆrıları ve emniyet gu¨c¸lerinin u¨zerine yogˆun s¸ekilde ates¸ etmeye bas¸laması üzerine c¸ıkan c¸atıs¸mada polis memuru Serdar Gökbayrak ve Albay Sait Ertürk'ün vurularak şehit olduğu, polis memurları Ferdi Akyün, Veysel Akdağ, Muslahattin Murat Birlik, Kemal Cavit Alpdemir ve Yas¸ar Demiral'ın ise yaralandığı anlatılıyor.

Topkule Kışlası'ndan darbecilere destek olmak için hareket eden ve I·stanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Vatan Yerles¸kesi'nin ic¸erisine inmeye çalışan helikoptere, emniyet güçlerince ateş açıldığı belirtilen iddianamede, inmek ic¸in uygun bir alan arayan helikopterden, alc¸alma esnasında kalabalıgˆın u¨zerine ates¸ edildiği ve ac¸ılan ates¸ sonucu darbe giris¸imini engellemeye c¸alıs¸an Mehmet Güder'in şehit olduğu kaydediliyor.

66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlıgˆı'ndan A Haber televizyon kanalının is¸gali ic¸in hareket eden sanıkların önünün, TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Ko¨pru¨su¨ istikametinde Gaziosmanpas¸a tır garajı mevkisine geldiklerinde, polisler ve vatandas¸lar tarafından kesildiği belirtilen iddianamede, sanıkların polislerle ve vatandas¸larla yolun ac¸ılması hususunda girdikleri tartışma sırasında sanıklarca ates¸ edilmesi u¨zerine, olay yerinde bulunan ve darbe giris¸imini engellemek amacıyla sokagˆa c¸ıkan Servet Asmaz'ın yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarılıyor.

İddianamede, 4 kişinin şehit edilmesi ile polis ve vatandaşların yaralanmasına ilişkin 36 sanık hakkında, "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da müebbet hapis cezası istenirken, 23 sanığın "kamu malına zarar vermek" suçundan hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Avrupa Yakası'na ilişkin toplantı

I·stanbul Avrupa Yakası'nda yer alan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlıgˆı'nda darbe teşebbüsünü planlayan grup tarafından toplantı yapıldığı belirtilen iddianamede, darbecilerin tugayı, kalkışma sırasında Avrupa Yakası'ndaki hedeflerin is¸gal edilmesinde en kilit rolu¨ oynayacak s¸ekilde konumlandırdıkları bildiriliyor.

İddianamede, darbe tes¸ebbu¨su¨nden gu¨nler o¨nce tugayda yapılacak faaliyetle alakalı c¸alıs¸malara başlanıldığı, elde edilen verilere go¨re, en gec¸ 14 Temmuz'da tugaydaki u¨st ru¨tbeli subayların toplandığı kaydediliyor.

Darbe tes¸ebbu¨su¨ sırasında tugay ic¸erisinde emir komuta zincirinin du¨zgu¨n c¸alıs¸ması ic¸in bazı go¨revlendirmelerde degˆis¸ikligˆe gidildigˆinin tespit edildiği anlatılan iddianamede, buna go¨re 15 Temmuz 2016'da Tugay No¨betc¸i Amirligˆi nöbetinin U¨stegˆmen Alper Karacaoğlu'ndan alınarak, Harekat ve Egˆitim S¸ube Mu¨du¨ru¨ Binbas¸ı Ahmet Baykal'a verildiği, bu go¨revlendirmenin Tugay Kurmay Bas¸kanı Yarbay Osman Akkaya tarafından yapıldığı ifade ediliyor.

"Darbeciler, tankları 30 Ağustos için yürütmüş"

İddianamede, İstanbul'daki ana darbe davasının sanığı dönemin Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit ve Tugay Komutan Yardımcısı Yusuf Sarı'nın koordinesinde verilen söz konusu emirlerin akabinde, normalde Kara Kuvvetleri Komutanlıgˆı'na tayini c¸ıkan, bu nedenle 13 Temmuz 2016'da go¨revini sanık Yarbay Fatih Sönmez'e devreden Tank Tabur Komutanı Serbu¨lent Eken'in, Tugay Komutanı Yiğit ile Yusuf Sarı tarafından darbe giris¸imi kapsamında kendisine verilen go¨revleri yerine getirmek ic¸in kıs¸lada eski go¨revinde bırakıldığı anlatılıyor.

Sanık Kurmay Yarbay Fatih Sönmez'in Tank Tabur Komutanı olarak atandıgˆı halde Lojistik Destek Komutanlıgˆı'na görevlendirildiği, Serbu¨lent Eken'in 14 Temmuz'da bu kapsamda Yusuf Sarı, Kadir Yıldız ve Ahmet Baykal ile koordineli olarak arac¸ ve personel degˆis¸imi konusunda faaliyet yürüttükleri belirtilen iddianamede, bu kapsamda hangi tankların hangi personel ile darbe giris¸imine katılacagˆının isim isim belirlendiği, sanıklar Eken, Yıldız ve Enver Muratoğlu'nun arac¸ların bakımını yaptırdığı, yakıt ikmallerini tamamlattığı ve mu¨himmatları hazırlattırdığı ifade ediliyor.

Tank Tabur Komutanı Serbu¨lent Eken'in tanklara üçer tank mermisi dağıttırdığı, ayrıca tank taburuna 12 bin MG-3 mu¨himmatı ve 19 bin 200 Hk-33 mu¨himmatı getirilmesini sağladığı, aynı s¸ekilde Piyade Tabur Komutanı Kadir Yıldız'ın personelinin itirazlarına ragˆmen, Zırhlı Personel Tas¸ıyıcı arac¸lara kule silahlarını yüklettiği belirtilen iddianamede, verilen emirler dogˆrultusunda hazırlanan tankların 30 Agˆustos to¨renlerine yaklas¸ık 1,5 ay olmasına ragˆmen kıs¸la ic¸erisinde hazırlık amacı ile yürütüldüğüne dikkati çekiliyor.