15 Temmuz'da Akom'u İşgal Davasında Karar
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15 Temmuz'da Akom'u İşgal Davasında Karar

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında AKOM'u işgal edilmesine ilişkin davada 5 sanık, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

15 Temmuz'da Akom'u İşgal Davasında Karar

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında AKOM'u işgal edilmesine ilişkin davada 5 sanık, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme, bu sanıkları işgal girişimi sırasında yaralananlara yönelik eylemlerinden ötürü ise 41'er yıl hapse çarptırdı.

(İHA)

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