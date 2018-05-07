15 Temmuz'da Akar'ı Alıkoyan Sanıklar Savunma Yaptı

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davada, Orgeneral Akar'ı alıkoyan isimlerden eski üsteğmen Keten ile Akar'ın tutulduğu binanın önünde nöbet tutan eski yüzbaşı Yapıcı savunma yaptı.

15 Temmuz'da Akar'ı Alıkoyan Sanıklar Savunma Yaptı

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davada, Orgeneral Akar'ı alıkoyan isimlerden eski üsteğmen Keten ile Akar'ın tutulduğu binanın önünde nöbet tutan eski yüzbaşı Yapıcı savunma yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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