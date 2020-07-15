15 Temmuz'da, 70 metrekarelik Türk bayrağı dalgalandırıldı ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 27 metre uzunluğundaki direğe 70 metrekarelik Türk bayrağı asıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 27 metre uzunluğundaki direğe 70 metrekarelik Türk bayrağı asıldı.

Kahta Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için 70 metrekarelik Türk bayrağı yaptırıldı. Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında dev bayrak, 27 metre uzunluğundaki direğe asıldı. Belediye Başkan İbrahim Yusuf Turanlı, "Dev Türk bayrağını şehrin girişinde dalgalandırdık. Rabbim hayırlı, uğurlu eylesin, 15 Temmuz'ları bir daha yaşatmasın" dedi.Törene Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan ile kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

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Kaynak: DHA