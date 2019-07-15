15 Temmuz'da "1071'den 15 Temmuza Destanlar Müzesi"ne ziyaret

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak ve protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "1071'den 15 Temmuza Destanlar Müzesi"ni ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Samsun Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki protokol üyeleri, Canik ilçesinde bulunan "1071'den 15 Temmuza Destanlar Müzesi"ni ziyaret etti. Müzeyi gezen protokol üyeleri, tarihte yaşanmış olaylar ve 15 Temmuz'la ilgili yapılan eserler hakkında bilgi aldı. Vali Kaymak, şehit Ömer Halisdemir'in heykelinin önüne geldiğinde, "Darbenin kaderini değiştiren bir adam. O gün Ömer Halisdemir olmasa, özel harekatçılar Cumhurbaşkanını teslim alacaklardı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Müze ziyaretine Samsun Valisi Osman Kaymak'ın yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA