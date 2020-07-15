15 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi Galatasaray'ın eski kalecisi Kerem İnan, 15 Temmuz'da yaşadıklarını DHA'ya anlattı"Hiçbir lider o gücü sağlayamazdı""İnanılmaz bir kaos vardı""Halkın direnişi mutluluk verdi""Bunu yapmaya çalışanlar şapkasını önüne koydu, Türk halkını geçemeyeceklerini de anladılar"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDA...

Galatasaray'ın eski kalecisi Kerem İnan, 15 Temmuz'da yaşadıklarını DHA'ya anlattı

"Hiçbir lider o gücü sağlayamazdı"

"İnanılmaz bir kaos vardı""Halkın direnişi mutluluk verdi""Bunu yapmaya çalışanlar şapkasını önüne koydu, Türk halkını geçemeyeceklerini de anladılar"

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDA 15 TEMMUZ 10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin gençlerce unutulmaması amacıyla düzenlenecek olan "Gençler Asla Unutmaz" programına katılacak.

GOLF10.00 Milli Birlik ve Demokrasi turnuvası düzenlenecek.

ATLETİZMTürkiye Atletizm Federasyonu'nun, her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde organize ettiği 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu bu sene de 81 ilde yapılacak. 1000 metrelik koşuya her kentte 30 atlet katılacak.

SUALTI SPORLARI17.00 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda anma dalışı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlılar, yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇEBeşiktaş derbisinin hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY12.00 Göztepe maçının hazırlıklarına devam edilecek.

TRABZONSPORKonyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRTuruncu-lacivertliler günü izinli geçirecek.

BASKETBOL12.00 Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun eleme turları ve normal sezon kuraları çekilecek. İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşecek kura çekimine, temsilcilerimiz Darüşşafaka Tekfen 7, Galatasaray Doğa Sigorta ve Tofaş 6, Pınar Karşıyaka 4 ve Türk Telekom 3'üncü torbadan katılacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL20.30 Milan - Parma (Hakan Çalhanoğlu)22.45 Roma - Hellas Verona (Mert Çetin - Cengiz Ünder*)

22.45 Sassuolo - Juventus ( Mert Müldür - Merih Demiral*)

Kaynak: DHA