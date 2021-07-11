15 TEMMUZ ÇANKIRI BİSİKLET TURU
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15 TEMMUZ ÇANKIRI BİSİKLET TURU

15 TEMMUZ ÇANKIRI BİSİKLET TURU
Habermetre - Haberler | Toplum

Çankırı Valiliği Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında, "15 Temmuz Çankırı Bisiklet Turu" düzenlenecektir.

Çankırı Valiliği Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında, "15 Temmuz Çankırı Bisiklet Turu" düzenlenecektir. Tüm bisikletseverlerin katılımını bekliyoruz. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 11. 20'de Şehitlik önünden başlayacak bisiklet turu, Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği organizasyonu ile Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecektir. Rotası ilimizin merkezi noktalarını kapsayacak şekilde planlanan ve Karatekin Parkı'nda hatıra madalyası takdimiyle sonlanacak olan tur, tüm halkımızın katılımına açıktır. Bisiklet turunda yer almak isteyenlerin 15 Temmuz 2021 Perşembe günü en geç saat 11. 15'te Şehitlik önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Tur sonunda günün anısına tüm katılımcılara hatıra madalyası hediye edileceğinden, katılmak isteyenlerin kayıt yaptırmaları önem taşımaktadır. Kayıt için aşağıda irtibat bilgileri bulunan dernek temsilcisine, ad-soyad ve cep telefonu bilgilerinin yazılarak gönderilmesi yeterlidir. Dernek Temsilcisi:

Mustafa KARAASLAN

0 506 270 97 94

Kaynak: Habermetre

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