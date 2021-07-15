15 Temmuz Bisiklet Turnuvasında şampiyonlar madalyalarını aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz Bisiklet Turnuvasında şampiyonlar madalyalarını aldı

15 Temmuz Bisiklet Turnuvasında şampiyonlar madalyalarını aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Muğla Valiliği koordinesinde düzenlenen etkinliklerde bu yıl ilk defa Menteşe-Marmaris arası Bisiklet puanlı bisiklet yarışı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Muğla Valiliği koordinesinde düzenlenen etkinliklerde bu yıl ilk defa Menteşe-Marmaris arası Bisiklet puanlı bisiklet yarışı düzenlendi. Türkiye'nin 27 ilinden toplam 212 bisiklet sporcusu 45 derece sıcaklıkta yaklaşık 60 kilometre pedal çevirdi. Dereceye girenler madalyalarını aldı.

Menteşe Cumhuriyet Meydanında startı verilen yarış Marmaris 15 Temmuz Şehitleri anıtında sona erdi. Bisiklet yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini ve madalyalarını İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Yrb. Murat Çam takdim etti.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen ve Bisiklet Federasyonu kapsamında ilk defa puanlı olarak da yapılan bu yarışa 27 ilden 212 sporcu katıldı. 1 saat 45 dakika skor ile birinci olan Mehmet Polat' a madalyası ve hediyesi Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy tarafından verildi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy madalya töreninde yaptığı konuşmada "Bu gençler ile umudumuz artıyor, vatanımızı bölmek isteyen hainlere fırsat vermeyeceğiz" dedi. - MUĞLA

15 Temmuz Bisiklet Turnuvasında şampiyonlar madalyalarını aldı
15 Temmuz Bisiklet Turnuvasında şampiyonlar madalyalarını aldı
15 Temmuz Bisiklet Turnuvasında şampiyonlar madalyalarını aldı
15 Temmuz Bisiklet Turnuvasında şampiyonlar madalyalarını aldı
15 Temmuz Bisiklet Turnuvasında şampiyonlar madalyalarını aldı
15 Temmuz Bisiklet Turnuvasında şampiyonlar madalyalarını aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı start aldı
15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı start aldı
Spor dünyası 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Spor dünyası 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İlyas Tetik Ebru Gündeş Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Erol Bulut Alper Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz Bisiklet Turnuvasında şampiyonlar madalyalarını aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 17:13:16. #1.16#

title