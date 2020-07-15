"15 Temmuz bir işgal teşebbüsüydü" Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, 15 Temmuz 2016'da yaşananların bir işgal teşebbüsü olduğunu belirterek, "Darbe değil. 1960, 1971, 1982 darbelerdir ama 2016, 15 Temmuz ise işgal hareketi, teşebbüsüdür" dedi.

Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, 15 Temmuz 2016'da yaşananların bir işgal teşebbüsü olduğunu belirterek, "Darbe değil. 1960, 1971, 1982 darbelerdir ama 2016, 15 Temmuz ise işgal hareketi, teşebbüsüdür" dedi.

Özdemir, "Ülkemiz 15 temmuz 2016 tarihinde milletimizin birlik ve beraberliğine hukukun üstünlüğüne ve milli iradeye yönelik tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine maruz kalmıştır.Ülkemizin birliği ve devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA