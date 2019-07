"15 Temmuz" Batı Balkanlar'da etkinliklerle anılacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016 yılının 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin 3. yılında Batı Balkan ülkelerinde çok sayıda anma etkinliği düzenlenecek, bu ülkelerde yaşayanlara FETÖ tehlikesi anlatılacak.

FETÖ'nün yapılanmasını anlatan "The Network" isimli filmin gösterimiyle başlayacak ve bir hafta boyunca sürecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bölge ülkeleri Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova'da fotoğraf sergileri, paneller, demokrasi koşusu, demokrasi nöbeti gibi çeşitli anma programları düzenlenecek.

Bosna Hersek'teki programlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının projesi kapsamında TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan "The Network" isimli belgesel filmin gösterimiyle 10 Temmuz'da başlayacak.

Etkinlikler kapsamında Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) Gazi İşleri Bakanlığı ve Gaziler Derneği iş birliğinde 13 Temmuz'da Zenica şehrinde Türk askerleri ve Bosnalı gazi futbolcular dostluk maçı yapacak. Aynı gün Zenica'da fotoğraf sergisi ve konferans düzenlenecek.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), 13 Temmuz'da Saraybosna'daki Başçarşı'da kuracağı dev ekranda 15 Temmuz gecesi yaşananları insanlara izleterek FETÖ tehlikesinin önemine dikkat çekecek. 14 Temmuz'da ise yine Saraybosna'da üçüncü kez Demokrasi Koşusu yapılacak.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, 15 Temmuz'da yaşananların ve FETÖ ile mücadelenin sadece Türkiye'nin sorun olmadığını vurgulayarak "Dolayısıyla bu uyarılarımızı yapmak, iş birliğimizi geliştirmek ve ortak mücadele etmek için bizler bu etkinliklerde özellikle yerel makamlarla birlikte olmayı, bu ortak mücadelede birlikte gözükmeyi arzuluyoruz." diye konuştu.

Koç, 15 Temmuz günü de önce Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret edeceklerini ve ardından Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde öğle namazını müteakip şehitler için mevlit okunacağını belirterek aynı gece tarihi Vijecnica Kütüphanesi'ne Türk bayrağı yansıtılacağını ve burada sembolik bir demokrasi nöbeti yapılacağını dile getirdi.

- Sırbistan

Sırbistan'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 14 Temmuz'da "Türkiye-Sırbistan Dostluk Kupası" adı altında bisiklet yarışı yapılacak.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, bu yarışın temel hedefinin 15 Temmuz şehitlerini anmak ve yaşananlar hakkında uluslararası alanda bir farkındalık yaratmak olduğunu belirterek "Şu ana kadar dokuz milli takım yarışa katılmak için başvurdu. Türkiye ve Sırbistan milli takımları da olacak. Bu yarışa katılımın bu kadar artmış olmasının sebebi de 2020 Yaz Olimpiyatları için bir ön eleme niteliğinde olması." dedi.

Bilgiç, 15 Temmuz'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar'da da "15 Temmuz Kütüphanesi" açacaklarını aktararak Novi Pazar Belediyesi bünyesinde açılacak kütüphanenin özellikle Osmanlılardan kalma Türkçe ve Boşnakça eserlerin dijitalleştirilip saklanmasına vesile olacağını söyledi.

15 Temmuz'u mümkün mertebe kamuoyuna duyurmaya çalıştıklarını vurgulayan Bilgiç, "Sırbistan hükümeti 15 Temmuz'da çok kararlı bir duruş sergiledi. Sırplar özellikle FETÖ'ye karşı burada tüm tedbirleri aldı. FETÖ'nün okulları kapatıldı." diye konuştu.

Sırp makamlarının FETÖ'nün Sırbistan'daki faaliyet ve etkinliklerini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını aktaran Bilgiç, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) ait okulların açılmasında da son aşamaya gelindiğini ifade etti.

Bu arada, Sırbistan'daki etkinlikler kapsamında 16 Temmuz'da ise başkent Belgrad'da 15 Temmuz'un sosyolojik yapısını irdeleyen ve Sırbistan'daki diplomatların, kanaat önderlerinin katılacağı sempozyum da düzenlenecek.

- Kuzey Makedonya

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kuzey Makedonya'da da Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde ve Türk kurumlarının katkılarıyla çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek.

9 Temmuz'da "The Network" belgeselinin gösterimiyle başlayacak etkinlikler kapsamında, 15 Temmuz'da Üsküp Büyükelçiliği ve TİKA Üsküp Koordinasyon Ofisi tarafından anma töreni ve panel yapılacak.

Aynı gün, 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nin tanıtım etkinliği düzenlenecek ve Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince 15 Temmuz şehitleri için Mustafa Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunacak.

- Hırvatistan

Hırvatistan'daki anma etkinlikleri hakkında bilgi veren Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan da 12 Temmuz'da Hırvat medyasına yönelik basın toplantısı düzenleyeceklerini belirterek yine aynı gün beş ayrı şehirde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okunacağını aktardı.

Büyükelçi Hızlan, 15 Temmuz günü ise ülkedeki Türk toplumu temsilcilerinin katılımıyla anma töreni yapılacağını dile getirdi.

Diğer bölge ülkeleri Kosova, Arnavutluk ve Karadağ'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında programların düzenleneceği bildirildi.

