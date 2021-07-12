15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz'da Ziraat Bankası Garanti, Akbank, Vakıfbank açık mı?
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15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz'da Ziraat Bankası Garanti, Akbank, Vakıfbank açık mı?

15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz'da Ziraat Bankası Garanti, Akbank, Vakıfbank açık mı?
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15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle, bankların 15 Temmuz'a açık olup olmadığı merak edildi. Peki, 15 Temmuz bankalar açık mı? İşte detaylar…

Vatandaşlar finans işlemleri için plan yaparken 15 Temmuz Perşembe gününün tatil olup olmadığını merak etti. Peki, 15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz'da Ziraat Bankası Garanti, Akbank, Vakıfbank açık mı?

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

Temmuz Perşembe resmi tatil olması nedeniyle bankalar kapalı olacak. EFT ve havale işlemleri de yapılamayacak. Banklardan açıklama gelmesi halinde gelişecek güncel duruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

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15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz'da Ziraat Bankası Garanti, Akbank, Vakıfbank açık mı? - Haberler
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