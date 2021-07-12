15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz'da Ziraat Bankası Garanti, Akbank, Vakıfbank açık mı?

15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle, bankların 15 Temmuz'a açık olup olmadığı merak edildi. Peki, 15 Temmuz bankalar açık mı? İşte detaylar…