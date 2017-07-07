15 Temmuz Anısına Pedal Çeviriyorlar

15 Temmuz şehitleri anısına Çanakkale'ye ulaşmak için 1 Temmuz'da Konya'dan pedal çevirmeye başlayan bisikletli grup, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına ulaştı.



Bisiklet grubuna, Gölbaşı girişinde katılım oldu.



Yaklaşık 40 kişilik grup, daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığına geldi.



Tura katılanların, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu tişörtleri giydikleri görüldü.



Grup adına açıklama yapan Aile Hekimi Mehmet Nurettin Uyar, turun 15 Temmuz şehitlerinin unutulmadığını göstermek için Konya Halk Sağlığı Müdürlüğünce düzenlendiğini söyledi.



Pedal çevirmeye 1 Temmuz'da Konya'dan başladıklarını ve turu 19 Temmuz'da Çanakkale'de sonlandıracaklarını belirten Uyar, "Bugüne kadar 770 kilometre yol katettik. Bugün turumuzun 6. etabı. Yolumuz üzerindeki 15 Temmuz şehitlerimizi ziyaret ediyoruz. Onların kabirlerinden toprak alıyoruz. Şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Şehit ailelerimizden Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere onların duygu ve düşüncelerini içeren bir mektup alıyoruz. 19 günün sonunda aldığımız toprakları, Çanakkale'deki şehitliğimize vereceğiz." dedi.



Uyar, Türk milleti için Çanakkale'nin taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Çanakkale'de bu toprakların kilidi, mührü vuruldu. 15 Temmuz'da bu mührü kırmak istediler ama bu 249 şehidimiz ve yüzlerce gazimiz buna müsaade etmedi, bundan sonra da etmeyecek." dedi.



Bisiklet turuna Konya Halk Sağlığı Müdürlüğünden iki aile hekimi, bir personel ve bir eski milli bisikletçiyle başladıklarını anlatan Uyar, güzergah üzerindeki yerleşimlerden de bisikletçilerin kendilerine eşlik ettiğini kaydetti.