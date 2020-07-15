15 Temmuz anısına muhtarlık binasını bayrak rengine boyattı
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15 Temmuz anısına muhtarlık binasını bayrak rengine boyattı

15 Temmuz anısına muhtarlık binasını bayrak rengine boyattı -Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olanların anısına muhtarlık binasını kırmızı beyaz renge boyatıp ay yıldız taktırdı Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, 15 Temmuz darbe...

15.07.2020 10:22 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:42

15 Temmuz anısına muhtarlık binasını bayrak rengine boyattı

-Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olanların anısına muhtarlık binasını kırmızı beyaz renge boyatıp ay yıldız taktırdı

ADANA - Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olanların anısına muhtarlık binasını kırmızı beyaz renge boyatıp ay yıldız taktırdı.

Muhtar Güngör, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kanları ve canları pahasına vatanı savunan gazi ve şehitlerin anısına muhtarlık binasına kırmızı beyaz renge boyatıp binanın dört bir tarafına ay yıldız taktırdı. Güngör, 15 Temmuz 2016 gecesi ülkeye FFETÖ tarafından hain bir saldırı olduğunu belirterek, " Mahalle sakinlerimizle birlikte muhtarlık binamazı Türk bayrağımızın rengine boyadık, üzerine de hilal ve yıldızı işaretledik. Güzelyalı'mıza, Adana'mıza ve Türkiye'mize örnek teşkil etmesi açısından bu uygulamayı yaptık. Muhtarlıklar kamu kurumunun sağlanmış olduğu bir yerdir en azından muhtarlığımızın dış cephesinin Türk bayrağı olmuş olması bizlere onur ve gurur veriyor. 15 Temmuz gecesi ülkemizin bölünmez birliği ve bütünlüğünü temsil eden askeriyemize yapılmış olan çok büyük bir saldırıydı. Bu saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'cü tarzındaki düşünceye ve fikre sahip olan zihniyetlerin hepsini şiddetle kınıyoruz. Bayrağımızın ve ülkemizin sonuna kadar takipçisiyiz. Bugün millet olarak çocuksuz, annesiz, babasız, kardeşsiz yaşayabiliriz ama vatansız ve bayraksız yaşayamayız" dedi.

Güngör, "Bu saldırı da hayatını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum. Askerlikte bize sürekli öğrettikleri gibi, bir ölürüz bin diriliriz" diye konuştu.

15 Temmuz anısına muhtarlık binasını bayrak rengine boyattı

Kaynak: İHA

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