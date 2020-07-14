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15 Temmuz anısına asfaltta tekerlekli kayak yarışı

Bitlis'te yapımı devam eden çevre yolunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tekerlekli kayak yarışları düzenlendi.

15 Temmuz anısına asfaltta tekerlekli kayak yarışı
14.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:19

Bitlis'te yapımı devam eden çevre yolunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tekerlekli kayak yarışları düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Bitlis-Tatvan çevre yolundaki yarışlara çeşitli branşlarda 30 sporcu katıldı. Sabah saatlerinde başlayan yarışmalarda dereceye girecek olan sporculara ödülleri 15 Temmuz günü takdim edilecek. Yarışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Spor Şube Müdürü Faruk Budak, 15 Temmuz anısına düzenlenen yarışlara sporcuların ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "15 Temmuz günü darbeye karşı durarak şehit olan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizlerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak yaklaşık 5-6 branşta faaliyette bulunduk. Bugünde tekerlekli kayak faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Toplamda 30 sporcu ile yarışacağız. Buradaki amacımız hem 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımızı yad etmek hem de sporcularımızın pandemi sonrası spora dönüşlerinin güzelliğini göstermektir. Yarışlara katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Açıklamanın ardından 3 farklı kategoride tekerlekli kayak yarışları yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenlerin madalyaları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek programda verilecek.

Yarışma sonunda açıklamalarda bulunan Tekerlekli Kayak Antrenörü Sedat Doymaz ise 15 Temmuz anısına yapılan bu etkinliğe sporcuların katılımının üst düzeyde olduğunu belirterek, "Faaliyetimizi gerçekleştirdik. Tüm sporcularımızın emeklerine sağlık. 15 Temmuz bizim için unutulmaz bir andır. İnşallah böylesi olayları bir daha yaşamayız. Yeni sporcuların altyapıya katılmaları her geçen gün çoğalıyor. Çalışmalarımızda sosyal mesafeyi elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. İnşallah bu süreci de atlatıp, sporcularımızla birlikte daha güzel yarışmalar düzenleriz. Yarışlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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