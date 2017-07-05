15 Temmuz Anısına "15 Temmuz Türküsü"

MUSA ALCAN - Sanatçı Umut Mürare, 15 Temmuz'da yaşananların bir harmanı olan türküyü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen vatanseverler anısına seslendirdiğini aktararak, "Türkülerin çoğu yaşanan hadiseleri, hüznü, sevinci, kederi anlatır. 15 Temmuz sürecinde yaşananları da aynı hissiyatla, türküyle anlatmak istedim." dedi.



Mürare, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gününü, söz ve müziği kendisine ait olan "15 Temmuz Türküsü"yle anlattı.



Yaklaşık 23 yıldır müzik piyasasının içinde bulunan ve bu güne kadar 4 solo albüme imza atan Mürare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, türkülerin asırlar boyunca birçok farklı kültür ve medeniyete kucak açan Anadolu'nun yapı taşlarından olduğunu söyledi.



Mürare, Türkülerin Anadolu insanının özünü oluşturduğuna işaret ederek, "15 Temmuz sürecinde yaşananları herkes kendi alanında anlatmaya çalıştı ve anlatmaya devam ediyor. O hain darbe girişimi ve ardından gördüğümüz kahramanlığın unutturulmaması gerekiyor. Kitap, müzik gibi mecralarda uzun vadede etkisini kaybetmeyecek eserler çıkabiliyor. Benim anladığım dil müzik. O yüzden ben de bunu söze, müziğe döktüm. O günün bende bıraktığını müzikle ifade ettim." diye konuştu.



Türkiye üzerine kurulan çok kirliği oyunların 15 Temmuz'da bir kez daha görüldüğüne dikkati çeken Mürare, bu oyunların halk tarafından bertaraf edildiğini dile getirdi.



Mürare, FETÖ'nün darbe girişiminden sonra il il meydanları dolaştığını belirterek, şöyle devam etti:



"Bizim ilerleyişimizi, yükselişimizi ve bölgede ciddi bir güç olmamızı hazmedemeyenlerin düzenlemiş olduğu bir tezgahtı. O günün kahramanları da gereken cevabı verdi. Biz de o gün ve sonrasında meydanlardaydık. Birliği, kardeşliği tekrar diriltme adına herkes elinden geleni yaptı. Farklı etnik kökene ve dünya görüşüne sahip insanların ortak paydası vatandı ve gerisi teferruattı. 15 Temmuz bize bunu yeniden hatırlattı."



Grup müziği çalışmalarının yanı sıra, onlarca albüme söz, müzik ve düzenlemeleriyle destek veren Umut Mürare, "O gece yaşananların bir harmanı olan '15 Temmuz Türküsü'nü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen, bu cennet vatanı namusu bilen, bu uğurda şehit ve gazi olan tüm vatanseverler anısına seslendirdim. Çünkü türkülerin çoğu yaşanan hadiseleri, hüznü, sevinci, kederi anlatır. 15 Temmuz sürecinde yaşananları da aynı hissiyatla, türküyle anlatmak istedim. Yaklaşık 3 ay önce yazdım. Stüdyoya girdik ve single formatında hazırladık." ifadelerini kullandı.



Aranjesi Yunus ve Yücel Peker'e ait olan türküye, 15 Temmuz'da yaşanan olayların görüntülerinden derlenen bir video klip hazırlandı.



Yaklaşık 4 dakika süren ve klibi bugünden itibaren sosyal medya platformlarında paylaşılacak olan "15 Temmuz Türküsü"nün sözleri şöyle:



"Adı 15 Temmuz olan destanla



Bir millet şahlandı kalktı ayağa



Vatanını namus bilip imanla



Nice canlar düştü kara toprağa



Unutulmaz anlı şanlı şehitler



Al bayrağa sevdalanmış yiğitler



Bir can değil bin can feda diyenler



Bitmez bizde Ömer Halisdemir'ler"