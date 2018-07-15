15 Temmuz Akşamı Hilal ve Yıldızın Gökyüzünde Buluşması

Samsun semalarında 15 Temmuz akşamı hilal ile yıldız bir araya gelerek gökyüzünde adeta Türk bayrağını oluşturdu.

FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Samsun semalarında Ay ile Venüs'ün yan yana gelerek Türk Bayrağı üzerindeki hilal ile yıldızı simgelemesi görenlerin dikkatini çekti. Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nden objektiflere yansıyan hilal ile yıldızın görüntüsü adeta darbe girişiminde bulunan hainlere mesaj verircesine idi. Hilal ve yıldızın 19 Mayıs 2007'de güneş battıktan sonra ve 9 Ekim 2015'de ise sabah güneş doğmadan önce yine yan yana görüldüğü öğrenildi. - SAMSUN