15 TEMMUZ ADIYAMAN'DA COŞKUYLA KUTLANDI

Adıyaman'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5'nci yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklere binlerce kişi katıldı.

Adıyaman'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5'nci yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklere binlerce kişi katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5'nci yıldönümü Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Binlerce kişinin Cumhuriyet İlköğretim Okulu bahçesine akın ettiği etkinliklerde halkın alandaki ihtiyaçlarına cevap veren Belediyemiz büyük takdir topladı.

Mimar Sinan Kültür Parkı önünden Belediyemiz Mehteran Takımıyla birlikte gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başlayan etkinliklerde binlerce Adıyamanlı ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar ve marşlar eşliğinde yürüyerek programın düzenleneceği Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na ulaştı. Kortejin program alanına ulaşmasından sonra 15 Temmuz ile ilgili hazırlanan video görüntülerinin yayınlandığı, protokol konuşmalarının yapıldığı etkinliklerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı da meydanda bulunan halka canlı olarak izletildi.

BİNLERCE KİŞİ MEYDANI DOLDURDU

Cumhuriyet İlköğretim Okulu bahçesindeki etkinliğe Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Koro Müdürü Olcay Bürhan, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programın açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Vali Mahmut Çuhadar, böyle müstesna bir günde bir arada olmanının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Bir yandan milletimizin hainlere karşı kazandığı muhteşem zaferin sevincini, diğer yandan darbe girişimine vücudunu siper ederek hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hüznünü birlikte yaşıyoruz. O zifiri karanlık gecede Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile hayatının baharında olanlar, bastonuna yaslanarak adeta uçarcasına hainlerin üzerine yürüyen ak sakallı dedelerimize kadar bu mücadeleye katılan aziz milletimizin her bir ferdini ve vatansever güvenlik güçlerimizin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Allah'ın yardımı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve önderliğinde milletimizin azmi ile başarısızlığa uğratılan hain darbe sırasında, hainlerin kurşunları ve bombaları ile şehit düşen 251 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize cesaret ve kahramanlıklarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz ruhu asil milletimizin tarihinden aldığı güçle yüz yıl sonra kendi gelecek ve kaderini yeniden tayin ettiği ve dünyaya kabul ettirdiği bir gündür" dedi.

BAŞKANIMIZDAN GENÇLERE UYARI

Daha sonra kürsüye gelerek halka hitap eden Belediye Başkanımız ise 15 Temmuz'da şehit düşen 251 vatandaşa Allah'tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında şunları dile getirdi: "Bu millet asil bir millettir. Hangi millet taşla, sopayla; tanka topa, kafa tutabilir? İşte bu millet öyle bir millettir. Bağımsızlığından, özgürlüğünden tarihi boyunca taviz vermeyen bu milletin yaptıklarını tüm dünya gördü. Çok şükür ki başımızda bir de "Dünya 5'ten büyüktür" diyebilen bir Cumhurbaşkanımız var. Rabbim kendisine sağlık, sıhhat versin inşallah. Eğer biz 15 Temmuz'dan zaferle ayrılamasaydık bugün Suriye'de, Irak'ta, Libya'da olamazdık. Doğu Akdeniz'de olamazdık. Yeni doğalgaz keşifleri yapamazdık ve İHA'larımız, SİHA'larımız olmazdı. Dolayısıyla şunu özellikle gençlerimizden istirham ediyorum. Bu son darbe din kisvesi altında yapılan bir darbeydi. Bundan dolayı gençlerimiz çok dikkatli olmalı. Elbette ki dinini öğrenmeli, Peygamber ahlakını şiar edinmeli ama bilimi de ihmal etmemeli. Bilim gençlerimizin önündeki ışık olmalı. "

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSUNDAN MUHTEŞEM KONSER

Konuşmaların ardından 15 Temmuz'la ilgili VTR'lerin yayınlandığı program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun 'Kahramanlık türküleri' konseriyle devam etti.

Koro Şefi Kenan Çimtay yönetiminde gerçekleştirilen konserde; Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı, Asker Yolu Beklerim, Havada Bulut Yok Bu Ne Dumandır, Sarı Zeybek, Mert Dayanır Namert Kazar, Er Meydanı, Gafil Ne Bilir Neşvei Pür, Ertuğrul'un Ocağında, Ah Bir Ataş Ver, İşte Bu Bayrak, Çalın Davulları, Çırpınırdı Karadeniz, Buna Er Meydanı Derler, Estergon Kalesi, Çanakkale Bu Gün, Tuna Nehri Akmam Diyor, Bil Oğlum, Yelkenler Biçilecek ve Türkiye'm türküleri seslendirildi.

Konserin ardından meydanı dolduran vatandaşlara Belediyemiz tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

İkramların ardından bu kez Grup Takva İlahi Grubu birbirinden güzel ilahilerini seslendirdi. Grup Takva konserinden sonra da, saatler 00. 13'ü gösterdiğinde Sela'lar okundu. Okunan Sela'ların ardından sahneye çıkan İl Müftücü Mehmet Taşçı'nın yaptığı dua ile program sona erdi.

Kaynak: Habermetre