15 Temmuz'a Özel Resim ve Şiir Sergisi Açıldı
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15 Temmuz'a Özel Resim ve Şiir Sergisi Açıldı

15 Temmuz'a Özel Resim ve Şiir Sergisi Açıldı
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15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüğünden hizmet alan çocuklar ile Çocuk Hakları Komitesinde görev alan çocuklar tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimi resim ve şiir sergisi Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında açıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüğünden hizmet alan çocuklar ile Çocuk Hakları Komitesinde görev alan çocuklar tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimi resim ve şiir sergisi Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüğünden hizmet alan çocuklar ile Çocuk Hakları Komitesinde görev alan çocukların çizdiği resimler ve yazdığı şiirler sergilendi. Sergiye gelen çocuklara Türk bayraklı balonlar dağıtıldı. 15 Temmuzla ilgili sokak röportajları yapıldı. Katılımcılar sergi alanındaki tahtaya 15 Temmuzla ilgili duygularını yazdı.

Sergi'ye Rize Vali Vekili Sedat Sezik, Vali Yardımcısı Bayram Sağır, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İdris Altuntaş ve vatandaşlar katıldı.

Sergiyi gezen Rize Vali Vekili Sedat Sezik yaptığı açıklamada, "15 Temmuz gecesi bizim insanımızın hiçbir zaman esir edilemeyeceğini, hiçbir zaman prangalar altına alınamayacağını bir kez daha gördük. Belki ellerinde silahları yoktu ama vatan için atan yürekleri vardı. Çıplak elleriyle koca koca tankların, uçakların karşısında durmayı cesaret eden bir millet vardı. Biz birlik olduğumuz zaman bu memleket hiçbir güce esir düşmeyecektir.

Kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları vatan kılan ecdadımızın bu mirası gençlere emanettir. Gençlerimiz de vatan sevgisi ve bayrak sevgisi hiçbir zaman eksik olmaması lazım. Kalplerinde her daim bunları taşımaları lazım. Bu bayrağı ellerine aldıklarında bir adım ileri nasıl getireceğiz diye planlar yapmalılar. 15 Temmuz gecesi yaşananları hiçbir zaman unutmamak gerekir. Dünya tarihinde görülmemiş bir mücadeleye sahne olan 15 Temmuz gecesini ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarıp anlatmamız gerekir. Bu vesileyle vatan için şehadet şerbetini içmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimize aileleri ile beraber uzun sağlıklı ömürler diliyorum. " Dedi.

Kaynak: Habermetre

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