15 Temmuz'a özel 10 bin adet maske ürettiler Sivas Olgunlaşma Enstitüsü 15 Temmuz Darbe Girişiminin 4. Yıl dönümüne özel tasarım maske üretti.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü 15 Temmuz Darbe Girişiminin 4. Yıl dönümüne özel tasarım maske üretti.

Sivas Valisi Sayın Salih Ayhan'ın talimatları doğrultusunda, Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Sivas Halk Eğitim Merkezi tarafından 10 bin adet maske üretildi. Üretilen maskeler ülkenin demokratik yönetimini kaldırmayı hedefleyen hain darbe girişiminin 4. yıl dönümüne özel olarak tasarlandı. Maskeler Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tasarım atölyelerinde hijyenik şartlarda modellendi ve grafik tasarım bölümünde tasarlandı. 15 Temmuz'a hazırlanan özel tasarım maskeler, Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Valilik tarafından halka dağıtılacak. - SİVAS

Kaynak: İHA