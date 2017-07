15 Temmuz'a Büyük İlgi

Kepez Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliği ile '15 Temmuz Ruhu' temalı ulusal resim yarışması düzenledi.



Ülke genelinde ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere üç kategoride yapılan yarışmada eserlerin teslim edilme süresi sona erdi. 15 Temmuz hain kanlı darbe girişimine karşı milletin gösterdiği destansı kahramanlık ruhunun tuvale yansıtıldığı yarışmaya, rekor katılım geldi. 15 Temmuz Ruhu, temalı yarışmaya yaklaşık 70 ilden 600 eser katıldı.



Ödül töreni 15 Temmuz'un yıldönümünde



Eserler, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Erol Kılıç, Dr. Süleyman Özderin, ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Necati Berdibek, Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü Erdal Çelik ve Türkiye Gençlik Vakfı Antalya İl Temsilcisi Levent Ortak'tan oluşan jürinin yapacağı değerlendirmenin ardından ödül alan isimler belli olacak.



Yarışmanın ödül töreni ise 15 Temmuz'un yıldönümünde Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



"Millet, 15 Temmuz'da kahramanlık destanı yazdı"



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Kültür Müdürlüğü'ne teslim edilen eserleri yerinde inceledi. Başkan Tütüncü, ülkeyi, devleti ve milleti seven her vatandaşın en önemli vazifesinin istiklali, cumhuriyeti ve demokrasiyi müdafaa etmek olduğunun altını çizdi. FETÖ Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin büyük bir kahramanlık destanı yazdığına işaret eden Başkan Tütüncü, "Her geçen gün bu destanın ne kadar derin manaları olduğunu görüyor ve fark ediyoruz. Her geçen gün açılan gizemlerle birlikte 15 Temmuz'un ne kadar büyük bir tehdit olduğunu, 15 Temmuz için kahramanca mücadele eden milletimizin ne kadar büyük sıkıntıları defettiğini de görüyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizin sızısını yüreğimizin derininde yaşıyoruz. Ama yeri geldiğinde milletimiz, bu topraklar için can verdi. Bu topraklar böyle vatan oldu."



"Yarışmada amacımıza ulaştık"



Tütüncü, 15 Temmuz'daki kahramanlık destanını zihinlere kazımak ve gençlerin 15 Temmuz'u düşünmelerini sağlamak amacıyla ulusal düzeyde resim yarışması düzenlediklerini aktararak, "Resim yarışmasına çok büyük teveccüh oldu. Türkiye'nin 70'den fazla ilinden 600'e yakın eser bu yarışmaya katıldı. Bu şu demek, 600'den fazla gencimiz, bu eserleri tasarlayabilmek için belki günlerce, haftalarca 15 Temmuz'u düşündüler. 15 Temmuz'un ne mana ifade ettiğini düşündüler. Düşüncelerini sanatlarını kullanarak tuvale bir resim olarak aktardılar. Bu her şeyden önce önemli bir zihni çabayı gösteriyor. Amacımıza ulaştığımız kanaatini taşıyorum. Jürimizin yapacağı değerlendirme neticesinde 600 resim arasından dereceye giren eserler seçilecek. Bu neticesinde yarışmanın ödüllerini, 15 Temmuz Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında teslim edeceğiz. Çok başarılı resimler var. Amacımız bu resimlerden güzel bir seçki oluşturup bu seçkiyi belediyemizin farklı noktalarındaki tesislerinde halkımızla buluşturmaktır."



"15 Temmuz'u unutturmayacağız"



15 Temmuz'u unutturmayacağız, sözünün Kepez Belediyesi için altı dolu bir cümle olduğuna işaret eden Başkan Hakan Tütüncü, "Biz, 15 Temmuz'u resim yarışması gibi kültür, sanat etkinlikleriyle, yapacağımız diğer faaliyetlerle zihinlerde sürekli taze tutmaya gayret edeceğiz. Demokratik sistemi gençlerimizin içselleştirmesi gerekiyor. Demokrasi kültürünü bu tip etkinliklerle içselleştirebiliriz.



Bu topraklar, 1915'te Çanakkale Savaşı ile büyük bir sınav vermişti. Çanakkale'den daha büyük sınavı Kurtuluş Savaşı vermiştik. 15 Temmuz da Kurtuluş Savaşı kadar çetin bir mücadeleyi verdik. 15 Temmuz'da Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi farklı taçlandırdık. Bu nedenle 15 Temmuz Ruhu, temalı resim yarışmamız çok önemli."



İşte ödüller



Yarışmada ortaokul düzeyinde birinciye diz üstü bilgisayar, ikinciye fotoğraf makinesi, üçüncüye tablet bilgisayar, üç adette mansiyon ödülü olarak fotoğraf makinesi, lise düzeyinde birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL, 3 adet mansiyon olarak 500 TL, üniversite düzeyinde birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL ve 3 adet mansiyon olarak bin TL ödül verilecek. - ANTALYA