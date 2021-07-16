15 Temmuz 2021 Haberleri
15 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- 'Ben yılanların efendisiyim' diyen adam, yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü
- 15 Temmuz tören alanında endişelendiren anlar! Fenalaşan belediye başkanı hastaneye kaldırıldı
- Kabus günleri akla geldi! Hatay'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
- Özel harekat polisi kocasını tabancayla öldürdü, 'Bunu hak etmişti' diye bağırdı
- Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
- Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti
- Kedi severken aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti
- Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosunu açıkladı! 1 haftada 34 bin 933 vaka, 326 vefat
- Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz özel gösterisi duygu dolu anlar yaşattı
- Rize'de felaketi yaşayan vatandaşların selin ilk dakikalarında yaşadığı korku kameralara yansıdı
- Erdoğan'dan 15 Temmuz'da FETÖ'ye karşı kararlılık mesajı: Dün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacaklar
- Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan iki doz Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5 oldu
- Eski eşini 7 yerinden bıçakladı, başına gelip pişkince 'Seni bir dahaki sefer öldüreceğim' dedi
- 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar! Erdoğan çifti gözyaşlarına hakim olamadı
- Saatler önce ayrıldığı ev heyelan sonucu yerle bir oldu
- Genç kadının anlattıkları kan dondurdu: Kocam, adetliyken tecavüz etti
- Mersin'de orman yangını! 650 hektar alan alevlerden etkilendi
- Çukuru patlatmak isteyen defineciler, kendilerini havaya uçurdu
- Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 48 kişi vefat etti, 7 bin 304 yeni vaka tespit edildi
- Yangında mahsur kalan kedi itfaiye erinin kalp masajı ile hayata döndü
- Seyir halindeyken direksiyonu bırakıp pompalı tüfekle ateş açtı, görüntüleri sosyal medyada paylaştı
- Beşiktaş, Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı
- Şarkıcı Gülden'e eski eşinden tehdit! Youtube'da yayınlanan yeni şarkısının altına yorum olarak yazdı
- ABD'de 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
- Zabıta memuru, vatandaşın uyarısı üzerine kendisine ceza yazdı
- Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbecilerin F-16'larla hedef aldığı Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim
- Bu da 'Vampir' seri katil! Çocukları acımadan öldürüp, kanlarını emdi
- 'Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım' diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti
- Küçüklük fotoğrafını paylaşan Cemal Can Canseven'in eski hali takipçilerini şaşırttı
- Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından mezunlara getirilen giriş yasağı kaldırıldı
- Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü
- Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu
- Caner Erkin bildiğiniz gibi! Canlı yayında takım arkadaşlarına etmediği küfür kalmadı
- Parmak kopartan kavgadaki kadınlar konuştu: Telefon numaramızı vermeyince saldırdılar
- Lübnan'da siyasi kriz bir türlü bitmiyor! Hariri de hükümeti kurma görevini bıraktı
- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 9 ölü
- Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle Gedson'un G.Saray'a transferi yatabilir
- Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden sayısı 68'e yükseldi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SİHA'lı, Oruç Reis'li 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez