15 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Teknik Analiz 01:00 Aktüel Futbol 02:00 Stadyum 03:00 Spor Artı 03:50 Teknik Analiz 04:30 TFF 1. Lig Özetler 05:20 Süper Lig Özetler 05:30 Hedef Süper Lig 05:50 TFF 1. Lig Özetler 06:20 İngiltere Premier Lig Özetler 06:50 Efsanelerin İzinde 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Süper Lig Özetler 07:00 Aktüel Futbol 07:30 Teknik Analiz 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 10:55 Efsanelerin İzinde 11:00 Spor Manşet 12:30 Süper Lig Özetler 12:55 Spor Kitaplığı 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Tbmm - Tv 14:00 TBMM-TV 15:40 Unutulmaz Milli Takım Golleri 16:00 Spor Bülteni 16:30 Rusya 2018 FIFA Magazin 17:00 La Liga Özetler 17:45 Süper Lig Goller 17:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 19:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 19:55 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Newcastle United - Tott 19:55 Newcastle United - Tottenham 20:00 Hedef Süper Lig 21:30 Aktüel Futbol 22:00 Spor Bülteni 22:20 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 23:30 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com