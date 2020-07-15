15 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
15 Temmuz 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
01:00 Aktüel Futbol
02:00 Stadyum
03:00 Spor Artı
03:50 Teknik Analiz
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:20 Süper Lig Özetler
05:30 Hedef Süper Lig
05:50 TFF 1. Lig Özetler
06:20 İngiltere Premier Lig Özetler
06:50 Efsanelerin İzinde
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:00 Aktüel Futbol
07:30 Teknik Analiz
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Tbmm - Tv
14:00 TBMM-TV
15:40 Unutulmaz Milli Takım Golleri
16:00 Spor Bülteni
16:30 Rusya 2018 FIFA Magazin
17:00 La Liga Özetler
17:45 Süper Lig Goller
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
19:55 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Newcastle United - Tott
19:55 Newcastle United - Tottenham
20:00 Hedef Süper Lig
21:30 Aktüel Futbol
22:00 Spor Bülteni
22:20 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
23:30 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com