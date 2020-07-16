15 Temmuz 2020 Haberleri
15 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
16.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:15
- 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde tüm camilerden selalar okundu
- Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile '15 Temmuz temalı ışık gösterisi' gerçekleştirildi
- Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
- Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
- 15 Temmuz dolayısıyla 251 şehit için 251 hatim indirildi
- 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı
- Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
- FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, evinin önünde protesto edildi
- Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti
- 15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğradı
- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayasofya için işbirliği protokolü imzalayacak
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
- Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi
- 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
- Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
- Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
- Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde '15 Temmuz' etkinliği düzenlendi
- Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
- İbrahim Tatlıses, 15 Temmuz şehitleri için 100 adet kurban kestirdi
- Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
- Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
- Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
- 15 Temmuz şehit ve gazi yakınlarının katıldığı TBMM'deki anma töreninde CHP yer almadı
- Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
- Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
- ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere 'destek' nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
- ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
- Ayasofya Camii önündeki 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti
- Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
- CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
- Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
- Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
- Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
- Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
- Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
- Beşiktaş, sözleşmesini fesheden Victor Ruiz için mahkemeye başvuracak
- Atatürk Havalimanı kule çalışanları o gece yaşananları anlattı
- İstanbul surlarında korkutan tespit: 20 burç ağır hasar altında ve yıkım düzeyinde
- Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi