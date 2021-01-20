15 tatili ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili tarihi nedir? Okullar ne zaman kapanacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi ve online eğitime geçildi. Uzun süredir devem eden online eğitimde yarıyıl tatili başlamak üzere. Peki, 15 tatili ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili tarihi nedir? Okullar ne zaman kapanacak?

Vaka sayılarında yaşanan artış tedbirleri beraberinde getirdi. Tedbirler kapsamında okulların yüz yüze eğitimine ara verildi ve online eğitim sistemine geçildi. 15 tatili ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili tarihi nedir? Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman açılacak?

15 TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YARIYIL TATİLİ TARİHİ NEDİR?

Milyonlarca öğrenci bu yıl koronavirüs sebebiyle online eğitime devam etmiş, EBA ile eğitim aldılar. Okulların ilk yarıyılın bitmesine kısa bir süre kaldı. Peki, Yarıyıl tatili tarihi nedir? İlk yarı okulların tatili 25 Ocak tarihinde başlayacak. 3 hafta sürecek tatil sonrası öğrenciler, 25 Şubat tarihinde 2. döneme başlayacak.

Yarıyıl tatili tarihi nedir?

Yarıyı tatili başlangıcı: 25 Ocak 2021

Yarıyıl tatili bitişi: 15 Şubat 2021

KARNE VERİLECEK Mİ 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen "sınavların ertelenmesi" konulu yazıda, Bakanlığa bağlı resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim ile öğretim faaliyetlerinin, 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği ve bu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ile değerlendirme uygulamalarının yapılacağı belirtildi. Resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasların ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütüleceği ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacağının daha önce açıklandığı hatırlatılan yazıda, şunlar kaydedildi: "Ancak salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile yaşanabilecek öğrenci ve veli hareketliliği göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeler sonucunda özel ve resmi tüm ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine yönelik bugüne kadar sınav yapılamamış derslerden herhangi bir sınav yapılmamasına karar verilmiş olup bu döneme ilişkin kalan sınavlar, salgının seyri göz önünde bulundurularak yapılacak planlama doğrultusunda 15 Şubat 2021 tarihinden sonrasına ertelenmiştir. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin iş ve işlemler bu sınavların yapılmasından sonra tamamlanacak olup karne basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, derslere ilişkin yapılmış olan sınavlar ile performans çalışmalarına ilişkin puanların e-okul sistemine işlenmesi sağlanacaktır.