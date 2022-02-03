15 tatil uzuyor mu? Son Dakika! 15 tatil ne zaman bitecek? Bakan Özer açıkladı! 15 tatil uzayacak mı? 15 tatil ne zaman bitiyor?

15 tatil uzuyor mu? Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları dün yeni bir rekor kırarak 3 haneli sayılara ulaştı. 2 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 110 bin 682 vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 217 oldu. Milli Eğitim Bakanı Özer'den 110 bini geçen vaka sayısı sonrası yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin konuştu. Peki, 15 tatil uzuyor mu? 15 tatil ne zaman bitecek? Bakan Özer açıkladı! 15 tatil uzayacak mı? 15 tatil ne zaman bitiyor? Yarıyıl tatili uzayacak mı? İşte detaylar haberimizde...

15 TATİL UZUYOR MU?

Vaka sayısının artması ile birlikte şu an devam eden sömestr tatilinin uzayabileceği, pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitime ara verilebileceği ortaya atıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada "7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Omicron varyantı veya artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

15 tatil 7 Şubat 2022 Pazartesi günü sona erecek. Eğitime yüz yüze devam edilecek.

15 TATİL UZAYACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ulusal Eğitime Katkı Protokol Töreni"nde yaptığı konuşmada, "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." dedi.

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