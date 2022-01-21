Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava birçok ilde eğitime engel olurken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarı yıl tatiline ilişkin valiliğin kararını açıkladı. 15 tatil öne çekildi mi? İstanbul 15 tatil ne zaman?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler daha erken yarıyıl tatiline girecekler. Valilik kararına göre normal eğitim yapan okullarda öğrenciler ve ikili eğitimdeki sabahçılar bugün saat 10.00'da, öğlenciler ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacak. İstanbul 15 tatil ne zaman? 15 tatil öne çekildi mi?

15 TATİL ÖNE ÇEKİLDİ Mİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarı yıl tatilinin erken başlayacağını duyuran Yerlikaya'nın kararına göre; İstanbul'da normal eğitim yapan okullarda öğrenciler bugün saat 10.00'da; ikili eğitimde sabahçıların saat 10.00'da öğlenciler ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacak.

"DİNLENMEYİ İHMAL ETMEYİN"

Duyuruyu sosyal medya hesabından yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğrencilere de iyi dileklerini sunmayı ihmal etmeyerek paylaşımına "İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin" ifadelerini ekledi.

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