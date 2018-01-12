15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili hangi güne denk geliyor? 2018 15 Tatili

15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili hangi güne denk geliyor? Öğrencilerin 15 tatil için bekleyişi başladı. Sınav haftasının sonuna yaklaşırken öğrenciler 15 tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. 2018 yılı 15 tatil yani yarıyıl tatili 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

15 tatil yani öğrenci ve velilerin beklediği tarih yaklaşıyor. 2017 - 2018 Eğitim Öğretim yılı yarıyıl tatilinin ne zaman olacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı iş takviminde 15 tatilin 22 Ocak 2018'de başlayıp 2 Şubat 2018'de biteceği belirtiliyor. Öğrenciler haftasonu tatilinden sonra 5 Şubat'ta tekrar ders başı yapacak ve 2017 - 2018 ikinci yarıyılı resmen başlamış olacak.

MEB İŞ TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığınca, eğitim öğretim yılı iş planı yayınlandı. Buna göre, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı,18 Eylül 2017 Pazartesi başladı, 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek.

Hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Buna göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladu ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.

2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak