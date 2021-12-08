15 tatil ne zaman? Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor?
Öğretmen ve öğrencilerin yarı yıl tatili için geri sayım başladı. Koronavirüs gölgesinde Eylül ayında başlayan yüz yüze eğitim, her şeye rağmen devam ediyor. Öğrenciler ilk dönem çalışmalarının karşılığını karnelerinde görecekler. Peki 15 tatil ne zaman? Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor?
Karnelerin alınmasına az bir süre kala öğrenciler, 15 tatil ne zaman? Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor? sorularını araştırıyor. Konuyla ilgili detayları sizler için derledik.
Yarı yıl tatili 21 Ocak tarihinde başlayıp, 6 şubat tarihinde bitecek.
İkinci ara tatil, 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak.
Yaz tatili 17 Haziran 2022 tarihinde olacak.
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