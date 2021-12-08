Karnelerin alınmasına az bir süre kala öğrenciler, 15 tatil ne zaman? Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor? sorularını araştırıyor. Konuyla ilgili detayları sizler için derledik.

15 TATİL NE ZAMAN?

Yarı yıl tatili 21 Ocak tarihinde başlayıp, 6 şubat tarihinde bitecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil, 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Yaz tatili 17 Haziran 2022 tarihinde olacak.

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