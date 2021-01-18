15 tatil ne zaman olacak? 2021 yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs önlemlerinin alınması ile birlikte okullar online eğitime geçmişti. MEB koronavirüs sebvebiyle ilk eğitim dönemini uzaktan eğitim ile tamamlama kararı aldı. Peki, 2021 yarıyıl tatili kaç gün sürecek? 15 tatil ne zaman olacak? Okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs önlemlerinin alınması ile birlikte okullar online eğitime geçmişti. MEB koronavirüs sebvebiyle ilk eğitim dönemini uzaktan eğitim ile tamamlama kararı aldı. Peki, 2021 yarıyıl tatili kaç gün sürecek? 15 tatil ne zaman olacak? Okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde...

15 TATİL NE ZAMAN OLACAK?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi.

Böylelikle 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

2021 YARIYIL TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi ve yarıyıl tatil süresi 3 hafta oldu.