15 tatil ne zaman olacak? 2021 yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

15 tatil ne zaman olacak? 2021 yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılacak?

18.01.2021 09:26 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:29
15 tatil ne zaman olacak? 2021 yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs önlemlerinin alınması ile birlikte okullar online eğitime geçmişti. MEB koronavirüs sebvebiyle ilk eğitim dönemini uzaktan eğitim ile tamamlama kararı aldı. Peki, 2021 yarıyıl tatili kaç gün sürecek? 15 tatil ne zaman olacak? Okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs önlemlerinin alınması ile birlikte okullar online eğitime geçmişti. MEB koronavirüs sebvebiyle ilk eğitim dönemini uzaktan eğitim ile tamamlama kararı aldı. Peki, 2021 yarıyıl tatili kaç gün sürecek? 15 tatil ne zaman olacak? Okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde...

15 TATİL NE ZAMAN OLACAK?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi.

Böylelikle 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

2021 YARIYIL TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi ve yarıyıl tatil süresi 3 hafta oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Sezen Aksu Ivana Sert Ajda Pekkan Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Mesut Özil İsmail Kartal Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 15 tatil ne zaman olacak? 2021 yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 09:29:28. #1.15#
title