: 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? 2020 ara tatil ne zaman?

23.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:40

2020 sömestr tatilinin yaklaştığı şu günlerde öğrenciler ve veliler 2020 15 tatil ne zaman, 2020 ara tatil ne zaman başlıyor ve okullar en zaman kapanıyor gibi sorular soruyor. İşte öğrencilerin merak ettiği 2020 ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanıyor ve 15 tatil ne zaman gibi soruların yanıtları.

2020 15 TATİL NE ZAMAN?

MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, 2020 ara tatil ne zaman ve okullar ne zaman kapanıyor gibi merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

BİRİNCİ DÖNEM

09 Eylül – 17 Ocak

YARIYIL TATİLİ

20 Ocak – 31 Ocak

MEB

İKİNCİ DÖNEM

03 Şubat – 19 Haziran

Buna göre 2020 sömestr tatili 20 Ocak 2020 – 31 Ocak 2020 arası olacak.

2020 – 2021 Eğitim Öğretim yılı ne zaman başlayacak.

Planlarını okulların açılış kapanış tarihine göre yapanlar 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı hakkında da sorular soruyor. EN çok merak edilen konulardan biri de 2020 – 2021 eğitim öğretim ne zaman başlıyor.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 07 Eylül pazartesi günü başlayacaktır.

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