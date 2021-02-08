15 tatil ne zaman bitiyor? Ara tatil sömestr ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılıyor?

1 yıla yakın süredir pandemi sosyal hayatta eşitli değişikliklere neden oldu. En büyük değişimlerden biri de eğitim alanında oldu ve uzaktan eğitime geçildi. Peki, açılacak mı? Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar açılacak mı? İşte, detaylar…