15 tatil ne zaman bitiyor? Ara tatil sömestr ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılıyor?
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15 tatil ne zaman bitiyor? Ara tatil sömestr ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılıyor?

08.02.2021 10:22 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:26
15 tatil ne zaman bitiyor? Ara tatil sömestr ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılıyor?

1 yıla yakın süredir pandemi sosyal hayatta eşitli değişikliklere neden oldu. En büyük değişimlerden biri de eğitim alanında oldu ve uzaktan eğitime geçildi. Peki, açılacak mı? Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar açılacak mı? İşte, detaylar…

Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar kapsamında eğitim hayatında çeşitli düzenlemelere gidildi. Öğrenciler okulların açılacağı tarihi merakla beklerken Okullar açılacak mı? Ara tatil ne zaman bitecek sorularının yanıtları merak edildi.

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Köy okulları 15 Şubat tarihinde açılacak ve yüz yüze eğitim başlayacak.

1 Mart tarihinde ilkokullarının tüm sınıf düzeyinde okullar açılacak. İlkokul öğrencileri haftanın 2 günü okula devam edecekler.1 Mart tarihinden itibaren 8.ve 12.sınıflarda ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim başlayacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor" açıklamasında bulundu.

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