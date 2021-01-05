15 tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman tatil olacak? (Sömestr) 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili 3 hafta mı olacak?
15 tatil ne zaman başlıyor sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre bu yıl 15 tatil üç hafta sürecek. Peki, 2021 yılı ara tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak? (Sömestr) 15 tatil ne zaman?
2020-2021 eğitim öğretim yılı aralığında en merak edilen konulardan bir tanesi de yarıyıl tatili tarihi oluyor. İlk dönem ara tatil 16 Kasım'da başlayıp 20 Kasım'da sona erdiği için ikinci yarıyıl tatili tarihi araştırılan konular arasında yerini alıyor. Haberimizin içerisinden yarıyıl tatili tarihi ve detaylarına ulaşabilirsiniz. MEB ile 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yarıyıl tatili 25 Ocak tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2021'de sona erecek. Sömestr tatilinin İkinci dönemi, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Yarıyıl tatili 25 Ocak tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2021'de sona erecek.
YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN?
MEB takvimine göre 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili süresine ikinci dönemde uygulanacak olan ara tatil süresi de eklendi. Böylece yeni eğitim öğretim yılında ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak