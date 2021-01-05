15 tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman tatil olacak? (Sömestr) 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili 3 hafta mı olacak?

15 tatil ne zaman başlıyor sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre bu yıl 15 tatil üç hafta sürecek. Peki, 2021 yılı ara tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak? (Sömestr) 15 tatil ne zaman?