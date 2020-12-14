15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili erken mi olacak?
Yarıyıl tatili öne çekilebilir. Bakan Ziya Selçuk konu ile ilgili neler söyledi? 15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili erken mi olacak?
25 Ocak'ta belirlenen yarı yıl tatili öne çekilebilir? 15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili erken mi olacak?15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili erken mi olacak?
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
15 tatilin açılış tatili 25 Ocak olarak belirlenmiş fakat açıklamalara göre yarıyıl tatilinin öne çekilmesi beklenmekte. Bakan Selçuk "15 tatilin öne çekilmesi senaryolar arasında yer alıyor." açıklamasında bulundu. Tatilin öne çekilmesi durumunda yeni gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.
YARI YIL TATİL TARİHİ!
15 tatil, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.