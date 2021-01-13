15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili ne zaman 2021 ? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 2021 Sömestr tatili kaç gün sürecek?

Salgına tedbiren uzaktan eğitim sürecine devam eden binlerce öğrenci üç haftalık yarıyıl tatilinin (15 tatil) başlangıç ve bitiş tarihini merak ediyor. Peki, Sömestr tatili ne zaman 2021? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 2021 Sömestr tatili kaç gün sürecek? 15 tatil ne zaman başlayacak?

Salgına tedbiren uzaktan eğitim sürecine devam eden binlerce öğrenci üç haftalık yarıyıl tatilinin (15 tatil) başlangıç ve bitiş tarihini merak ediyor. Konuya dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada bu sene sömestr'ın ara tatille beraber toplamda üç haftaya uzatıldığı ifade edilmiş ve tarihleri de duyurulmuştu. Peki, Sömestr tatili ne zaman 2021 ? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 2021 Sömestr tatili kaç gün sürecek? 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitim sürecine devam eden milyonlarca öğrenci öte yandan ilk dönemin sona erip ikinci dönemin başlayacağı tarihlerde üç haftalık eğitimlerine ara veriyor. Bu sene Bakanlık tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 2021 yarıyıl tatili için 25 ocak 2021 işaret edildi…

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 yılı ilk dönemi 25 Ocak tarihi itibariyle sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.